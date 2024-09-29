Αποτροπιασμό προκαλούν τα μηνύματα που αντάλλαξαν μέσω ομαδικής συνομιλίας οι ανήλικοι που συμμετείχαν στον άγριο ξυλοδαρμό της 14χρονης, το βράδυ του περασμένου Σάββατου στην περιοχή της Γλυφάδας και βλέπουν το φως της δημοσιότητας.

Όπως αποκάλυψε ο Σωτήρης Μπαρσάκης στον ΣΚΑΪ και στην εκπομπή «Καλημέρα» με τη Φαίη Μαυραγάνη, κοπέλα που ανήκε στην ομάδα που έδειρε τη 14χρονη έγραψε: «Σήμερα θα την ξαναδείρουμε αν τη βρούμε - Την έχω φωτό με τις μελανιές».

«Και δεν ήμουν μόνη, υπήρχε και γκρουπ. Και να σας πω κάτι, το ευχαριστήθηκα. Και καλά της κάναμε», σημειώνει η ανήλικη, με τους διαδικτυακούς της φίλους να της απαντούν: «Να σε πλακώσουμε, να σε κάνουμε όπως αυτή».

Για τον άγριο ξυλοδαρμό του κοριτσιού συνελήφθησαν για συμμετοχή δύο 14χρονες για τις οποίες σχηματίστηκε κανονικά δικογραφία και στη συνέχεια με εντολή εισαγγελέα αφέθησαν ελεύθερες - και έχει ταυτοποιηθεί και μία 16χρονη.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.