Παιδικός φίλος της Άννας Διαμαντοπούλου είναι ο πατέρας του Ιωνά Καρούση που δολοφονήθηκε στην τρομοκρατική επίθεση χθες στην περιοχή Γιάφα στο Τελ Αβίβ.

Η Άννα Διαμαντοπούλου σε ανάρτησή της εξέφρασε τη θλίψη της για τον θάνατο του γιου του παιδικού της φίλου, στέλνοντάς του μήνυμα συμπαράστασης.

Η ανάρτηση της Άννας Διαμαντοπούλου:

Ο Δημήτρης Καρούσης, ένας από τους σημαντικότερους νευρολόγους στον πλανήτη, έχασε στη χθεσινή τρομοκρατική επίθεση στο Τελ Αβίβ, τον γιο του. Με τον Δημήτρη είμαστε φίλοι από παιδιά. Δεν υπάρχουν λόγια συμπαράστασης για τον χαμό του μοναχογιού του. Η καταδίκη κάθε μορφής τρομοκρατίας είναι αυτονόητη, απερίφραστη και αδιαπραγμάτευτη. Δημήτρη, εγώ και ο αδερφός μου ο Γιάννης, είμαστε κοντά σου.

Τραγικές είναι οι στιγμές και για τη σύντροφο του Ιωνά Καρούση, η οποία δημοσίευσε κοινές φωτογραφίες τους σε ανάρτησή της και γράφει «Δε γίνεται να έχεις φύγει. Καρδιά μου, κούκλε μου, μοναδικέ μου. Θα σε αγαπώ για πάντα».

Πηγή: skai.gr

