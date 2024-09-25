Συνελήφθησαν 2 ανήλικα κορίτσια και οι γονείς τους, ενώ ταυτοποιήθηκε άλλο ένα, για τον άγριο ξυλοδαρμό της 14χρονης στην Γλυφάδα όπως δήλωσε στον ΣΚΑΙ, η εκπρόσωπος Τύπου της Ελληνικής Αστυνομίας, Κωνσταντία Δημογλίδου.

Όπως ανέφερε πρόκειται για μαθήτριες, δύο 14χρονες και μία 16χρονη.

Οι δύο 14χρονες συνελήφθησαν για συμμετοχή στο περιστατικό εντός των ορίων του Αυτοφώρου μαζί με τους γονείς τους, σχηματίστηκε κανονικά δικογραφία και στη συνέχεια με εντολή εισαγγελέα αφέθηκαν ελεύθεροι.

Σημείωσε πως ταυτοποιήθηκε συγκεκριμένα και το τρίτο άτομο, η 16χρονη, που φαίνεται να κατάφερε τα χτυπήματα στο ανήλικο κορίτσι, σύμφωνα με τη μαρτυρία.

Τα επόμενα βήματα

Όπως εξήγησε σε τέτοια περιστατικά σχηματίζεται κανονικά δικογραφία, ωστόσο έχει να κάνει με ανήλικα παιδιά: «Είμαστε υποχρεωμένοι να ενημερώνουμε τον εισαγγελέα όπως κάνουμε κάθε φορά, αναμένουμε και την ιατροδικαστική εξέταση του παιδιού η οποία θα περιέλθει στην προανακριτική δικογραφία, να τη διαβιβάσουμε στον εισαγγελέα και να διατάξει σχετικά.»

Σχετικά με την αιτία της επίθεσης, η εκπρόσωπος της ΕΛ.ΑΣ, σημείωσε πως δεν υπάρχει συγκεκριμένος λόγος. «Είναι ασήμαντες οι αφορμές σε όλα τα περιστατικά» υπογράμμισε η ίδια.

Τι λένε τα στοιχεία για παρόμοια περιστατικά

«Δυστυχώς βλέπουμε έντονα κάποια περιστατικά με το άνοιγμα των σχολείων, βέβαια δεν είναι περιστατικά που συμβαίνει εντός των σχολείων», τόνισε μεταξύ άλλων η κ. Δημογλίδου.

Σε λίγες μέρες η νέα εφαρμογή για γονείς και παιδιά Save Youth

Αναφορικά με τον τρόπο αντιμετώπισης, η ίδια τόνισε πως «χρειαζόμαστε τους γονείς συμμάχους», σημειώνοντας πως οι γονείς του θύματος αντέδρασαν όπως ακριβώς έπρεπε και απευθύνθηκαν στην αστυνομία. Πρόσθεσε πως θα συνεχιστούν οι δράσεις της αστυνομίας και έκανε λόγο για τη νέα εφαρμογή Save Youth που αναμένεται αρχές Οκτωβρίου να είναι διαθέσιμο για παιδιά και γονείς.

Βίντεο-σοκ από τον άγριο ξυλοδαρμό της 14χρονης στην Γλυφάδα

Βίντεο ντοκουμέντα αποτυπώνουν τα δραματικά λεπτά του άγριου ξυλοδαρμού της 14χρονης κοπέλας.

Στα βίντεο που είναι από κάμερες ασφαλείας στην οδο Λαζαράκη φαίνεται η ομάδα των ανηλίκων να πλησιάζει την κοπέλα και να της επιτίθεται.

Εντύπωση αλλά και προβληματισμό προκαλεί πως ακριβώς δίπλα βρίσκονται νεαροί που δεν αντιδρούν προκειμένου να σώσουν την ανήλικη.

Υπενθυμίζεται πως μεταξύ των μεταξύ των ατόμων που της επιτέθηκαν ήταν και δυο γνωστές συνομήλικές της, με τις οποίες είχαν ξανά στο παρελθόν διαφορές.

