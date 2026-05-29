Το Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο αναγγέλλει την αναγόρευση του διακεκριμένου δημοσιογράφου, πολιτικού αναλυτή και συγγραφέα Παύλου Τσίμα σε Επίτιμο Διδάκτορα της Σχολής Ανθρωπιστικών Επιστημών, σε ειδική τελετή που θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 5 Ιουνίου 2026 και ώρα 19:00, στο Αμφιθέατρο της Ελληνικής Ολυμπιακής Επιτροπής (Δημ. Βικέλα 52, Χαλάνδρι). Όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση, η τιμητική αυτή διάκριση αποτελεί αναγνώριση της μακρόχρονης και ουσιαστικής συμβολής του Παύλου Τσίμα στη δημοσιογραφία και τον δημόσιο διάλογο.

Με παρουσία μεγαλύτερη των τεσσάρων δεκαετιών στον έντυπο και ηλεκτρονικό Τύπο, στο ραδιόφωνο και την τηλεόραση, ο Παύλος Τσίμας έχει συνδέσει το όνομά του με την έγκυρη ενημέρωση, την ερευνητική δημοσιογραφία και την ουσιαστική ανάλυση της ελληνικής και διεθνούς κοινωνικής και πολιτικής επικαιρότητας.

Κατά τη διάρκεια της δημοσιογραφικής του σταδιοδρομίας έχει συνεργαστεί με κορυφαία μέσα ενημέρωσης, παρουσιάζοντας ενημερωτικές και πολιτικές εκπομπές, ντοκιμαντέρ και αναλύσεις που άφησαν ισχυρό αποτύπωμα στον δημόσιο λόγο.

Παράλληλα, η συγγραφική και αρθρογραφική του δραστηριότητα συνέβαλε ουσιαστικά στη μελέτη της σύγχρονης πολιτικής και ε ενημερωτικής πραγματικότητας στην Ελλάδα.

Η τελετή θα ανοίξει με προσφώνηση του Πρύτανη του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου, Καθηγητή Μανώλη Κουτούζη, ενώ χαιρετισμό θα απευθύνει η Κοσμήτορας της Σχολής Ανθρωπιστικών Επιστημών, Καθηγήτρια Αντιγόνη Βλαβιανού Δετζώρτζη. Την παρουσίαση του τιμώμενου θα πραγματοποιήσει ο Αντιπρύτανης Ακαδημαϊκών Υποθέσεων και Εξωστρέφειας, Καθηγητής Τάκης Καγιαλής. Στην κατάληξη της τελετής, ο Παύλος Τσίμας θα εκφωνήσει ομιλία με θέμα: «Δημοκρατία χωρίς δημοσιογραφία; Δημοσιογραφία χωρίς Δημοκρατία;».

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

