Διοικητικό πρόστιμο, επιβλήθηκε σήμερα σε μελισσοκόμο ο οποίος την ημέρα εκδήλωσης πυρκαγιάς στο Ξυλόκαστρο έκανε θερμές εργασίες (κάπνισμα μελισσιών), στην περιοχή Ροζενά.

Ο άνδρας δεν συνελήφθη λόγω παρέλευσης του αυτοφώρου. Του επιβλήθηκε ωστόσο πρόστιμο καθώς έκανε εργασίες κοντά στην περιοχή της φωτιάς, την ώρα περίπου που ξεκίνησε και ενώ στην περιοχή ο δείκτης επικινδυνότητας ήταν επιπέδου τέσσερα.

Με τα παραπάνω δεδομένα η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού (ΔΑΕΕ), συγκεντρώνει τα αναγκαία αποδεικτικά στοιχεία για τη διαβίβασή τους προς τις αρμόδιες δικαστικές αρχές προκειμένου να διερευνηθούν ποινικές ευθύνες σε σχέση με την εκδήλωση της πυρκαγιάς.

