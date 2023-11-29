Ξάνθη: Το ερχόμενο Σάββατο 2 Δεκεμβρίου τα βραβεία «Αγρότης της Χρονιάς»

Στην ακριτική Ξάνθη, μια πόλη μνημείο σύγχρονης αγροτικής ιστορίας σε μια περιοχή αναφοράς για τις δυνατότητες της αγροτικής παραγωγής, φιλοξενείται φέτος η μεγάλη γιορτή απονομής των βραβείων Αγρότης της Χρονιάς.

Τα βραβεία Αγρότης της Χρονιάς αποτελούν πρωτοβουλία της συντακτικής ομάδας της εφημερίδας Agrenda, η οποία, σε συνεργασία με την Tsomokos Communication, συνθέτουν τον καμβά της φετινής εκδήλωσης, η οποία έχει προγραμματιστεί για το Σάββατο 2 Δεκεμβρίου 2023 στην πόλη της Ξάνθης - Αίθουσα Διογένης (4ο χιλιόμετρο Ξάνθης - Λάγους).

Παράλληλα με τον τίτλο τιμής στο πρόσωπο του κάθε αγρότη, όπως κάθε χρόνο, τα βραβεία προσφέρουν την ευκαιρία για μια μεγάλη συνάντηση όλων των συντελεστών της αγροτικής οικονομίας και για μια οργανωμένη συζήτηση πάνω στα κρίσιμα ζητήματα και τις εξελίξεις στον αγροτικό χώρο.

Το φετινό θέμα της ημερίδας είναι «Ασυμμετρίες του Χθες, Ψηφιακός Μετασχηματισμός και Νέα Μοντέλα Συνεργασίας στην Αγροτική Παραγωγή» και θα υποστηριχθεί σε ειδικότερες ενότητες από διακεκριμένους ομιλητές και γνήσιους εκπροσώπους των αγροτών.

Υπενθυμίζεται ότι τα βραβεία απευθύνονται στο σύνολο των αγροτών και των συλλογικών σχημάτων της πρωτογενούς παραγωγής στην Ελλάδα, με επίμονη αναζήτηση εκείνων που ξεχωρίζουν για την οργάνωση, τον επαγγελματισμό και την καινοτομία.

Στόχος του Αγρότη της Χρονιάς είναι η ηθική επιβράβευση σύγχρονων επαγγελματιών, γεωργών και κτηνοτρόφων, όπως επίσης και η ανάδειξη προσώπων, πρωτοβουλιών, και καλών πρακτικών που συμβάλλουν στην ανάπτυξη του πρωτογενούς τομέα και τη βελτίωση των όρων ζωής στην ελληνική ύπαιθρο.

Η απονομή των βραβείων είναι ημέρα γιορτής για όλους τους αγρότες και φέρνει πιο κοντά την ανήσυχη αγροτική κοινωνία με επίλεκτα μέλη της επιστημονικής κοινότητας, στελέχη του τραπεζικού κλάδου, παράγοντες της αγοράς αγροτικών μηχανημάτων, τεχνοκράτες των αγροτικών εφοδίων, αναλυτές, συμβούλους, μελετητές, πολιτικούς, εκπροσώπους της τοπικής αυτοδιοίκησης και στελέχη της δημόσιας διοίκησης.

Ολόκληρη η εκδήλωση - ημερίδα θα μεταδοθεί ζωντανά σε διαδικτυακή σύνδεση από την πύλη αγροτικής ενημέρωσης www.agronews.gr

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.