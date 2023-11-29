Εξιχνιάστηκε από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Ασφάλειας Ρεθύμνης, υπόθεση κλοπής η οποία διαπράχθηκε στο Ρέθυμνο. Για την υπόθεση αυτή σχηματίσθηκε δικογραφία σε βάρος δύο ημεδαπών για τα κατά περίπτωση αδικήματα της κλοπής και της αποδοχής και διάθεσης προϊόντων εγκλήματος.

Ειδικότερα, τον Ιούνιο 2023 άγνωστος δράστης αφαίρεσε από αποθηκευτικό χώρο ημεδαπού χρηματοκιβώτιο το οποίο περιείχε χρήματα και κοσμήματα συνολικής αξίας 100.000 ευρώ.

Από την εμπεριστατωμένη αστυνομική έρευνα και προανάκριση της ανωτέρω Υπηρεσίας και την κατάλληλη αξιοποίηση στοιχείων, προέκυψε ότι ο ένας ημεδαπός είχε διαπράξει την εν λόγω κλοπή και στη συνεχεία διέθεσε προς πώληση τα κοσμήματα σε χρυσοχοείο ιδιοκτησίας του έτερου ημεδαπού.

Η προανάκριση συνεχίζεται από την Υποδιεύθυνση Ασφάλειας Ρεθύμνης.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

