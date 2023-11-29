Έρωτα στις νεότερες και συμπόνοια και συντροφικότητα στις πιο ηλικιωμένες γυναίκες πουλούσαν τουλάχιστον 12 Αφρικανοί υπήκοοι (νιγηριανοί στην πλειοψηφία τους) οι οποίοι παρίσταναν τους γιατρούς στο Facebook, δημιουργούσαν πλατωνικές σχέσεις μαζί τους και τους οποσπούσαν μεγάλα χρηματικά ποσά.

Συνολικά από τα θύματά τους οι δράστες - ανάμεσά του ο «Ντέηβιντ», ο «Μίλερ» και ο «Λέοναρντ» - απέσπασαν το ποσό των 206.000 ευρώ.

Η πρώτη καταγγελία έγινε από 77χρονη που οι Νιγηριανοί ζιγκολό ψευτογιατροί της έφαγαν σταδιακά 152.000 ευρω.

Μέσα από το Facebook την προσέγγισε ένας από τους δράστες και της εμφανίστηκε ως ορθοπεδικός στην Υεμένη σε αποστολή του ΟΗΕ στην εμπόλεμη ζώνη, που επιπλέον μεγάλωνε μόνος του τα 3 παιδιά του γιατί τον είχε εγκαταλείψει η γυναίκα του.

Το… δράμα του ψευτογιατρού συνεχίστηκε με το πρόβλημα της μπλοκαρισμένης σύνταξης και έτσι η ηλικιωμένη γυναίκα άρχισε να του στέλνει χρήματα προκειμένου ο «ορθοπεδικός» να καταφέρει να γυρίσει στην Ελλάδα και να ζήσουν πλέον όλοι μαζί, σαν οικογένεια.

«Στείλε μου χρήματα για να ξεμπλοκάρω την σύνταξή μου στη Νιγηρία, που την έχει υπογράψει ο ίδιος ο ΓΓ του ΟΗΕ Αντόνιο Γκουτιέρες (της παρουσίασε και έγγραφο). Τότε θα μπορέσω να πάρω τα παιδιά και να επιστρέψουμε στην αγαπημένη μου Ελλάδα και θα ζήσουμε μια ανεπανάληπτη και όμορφη ζωή. Τότε δεν θα υπάρχει για μένα οικονομικό πρόβλημα, θα υπάρχουμε μόνο εμείς…» της έγραφε ο Νιγηριανός.

Η ηλικιωμένη , προσδοκώντας την συντροφικότητα, τελικά του έδωσε 152.000 ευρώ μέχρι να καταλάβει την απάτη και να τον καταγγείλει.

Σε 42χρονη από την Πελοπόννησο, οι δράστες έταξαν μέχρι και γάμο.

«Όταν μαζέψω τα χρήματα θα έρθω στην Ελλάδα – όπου άλλωστε έχω ζήσει πριν μερικά χρόνια – θα ζήσουμε τον έρωτα μάς στα ελληνικά νησιά και θα παντρευτούμε στη Σαντορίνη» έγραφε στα μηνύματά του προς το θύμα ο «παθολόγος» από τον Καναδά.

Οι δράστες είχαν παρουσιάσει μάλιστα και φωτογραφίες από ελληνικά νοσοκομεία στα οποία υποτίθεται ότι είχαν δουλέψει, προκειμένου να δικαιολογήσουν και τους δύο ελληνικούς λογαριασμούς τραπέζης, στους οποίους τα θύματα κατέθεταν τα χρήματα.

Πηγή: skai.gr

