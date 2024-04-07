Ολονύχτια μάχη έδιναν οι πυροσβεστικές δυνάμεις στην μεγάλη δασική πυρκαγιά που εκδηλώθηκε χθες το πρωί στην περιοχή Μαύρος Κόλυμπος Λασιθίου.

Όπως έγινε γνωστό από την Πυροσβεστική, οι δυνάμεις αντιμετωπίζουν πλέον μόνο διάσπαρτους καπνούς εντός της καμένης περιοχής δίχως να υπάρχουν εστίες φωτιάς.

Ωστόσο, οι πυροσβεστικές δυνάμεις παραμένουν σε επιφυλακή για αναζωπυρώσεις καθώς , σύμφωνα με τις προγνώσεις των μετεωρολόγων, ισχυροί άνεμοι εντάσεως 7 με 8 μποφόρ, θα πνέουν σήμερα την Κρήτη.

Επιπλέον, σε γενική επιφυλακή τέθηκαν οι πυροσβεστικές υπηρεσίες στην Περιφέρεια Κρήτης έως και την Τρίτη 9 Απριλίου, όπως αποφασίστηκε χθες σε σύσκεψη στην Πολιτική Προστασία.

Κάηκαν πάνω 2000 στρέμματα

Ωστόσο, μέχρι τις πρώτες μεσημεριανές ώρες του Σαββάτου, ήδη 2.000 στρέμματα πευκόφυτης περιοχής έγιναν στάχτη στο Μαύρο Κόλυμπο όπως καταγράφονται απ’ το Εργαστήριο Τηλεπισκόπησης (https://rslab.gr/) του ΙΤΕ (Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας, με τη χρήση δορυφορικών δεδομένων Sentinel-2.

Οι εικόνες που κατέγραψε η κάμερα του Ράδιο Λασίθι είναι ενδεικτικές

Εχθές, την ώρα της μεγάλης προσπάθειας πυρόσβεσης, ένας 74χρονος άνδρας που προσπαθούσε να σώσει το χωράφι του, τραυματίστηκε πολύ σοβαρά. Ο εγκαυματίας νοσηλεύεται διασωληνωμένος στη ΜΕΘ του Βενιζελείου Νοσοκομείου στο Ηράκλειο.

Σύμφωνα με το NeaKriti, η μεγάλη πυρκαγιά στα Σχινοκάψαλα ξεκίνησε από υπολείμματα καύσης καλλιεργειών που δεν είχν σβήσει καλά σε ελαιώνα.

Πληροφορίες αναφέρουν ότι τα κλαδιά που έκαψε αγρότης την Παρασκευή ίσως δεν είχαν σβήσει καλά. Με την ένταση των βόρειων ανέμων, στη διάρκεια της νύχτας, τα κάρβουνα έδωσαν φλόγα που μεταδόθηκε σε κοντινό χειμαδιό κτηνοτρόφου και εν συνεχεία η φωτιά άρχισε να καίει μέσα σε χαράδρα και σε δασώδη περιοχή με πεύκα.

Πηγή: skai.gr

