Πορεία κατά της ίδρυσης μη κρατικών πανεπιστημίων πραγματοποιούν αυτήν την ώρα μέλη φοιτητικών συλλόγων αλλά και μαθητές, στο κέντρο της Θεσσαλονίκης.

Σύμφωνα με το thestival.gr, οι συμμετέχοντες στην κινητοποίηση φωνάζουν συνθήματα κατά της κυβέρνησης και ζητούν να μην κατατεθεί προς ψήφιση στη Βουλή, το νομοσχέδιο που προβλέπει την ίδρυση μη κρατικών πανεπιστημίων.

Ορισμένοι εξ αυτών, κρατούν κόκκινα μπαλόνια αλλά και πανό στα χέρια που αναγράφουν: “Όχι στα ιδιωτικά πανεπιστήμια. Τώρα μιλάνε οι καταλήψεις”.

Η πορεία ξεκίνησε από την Καμάρα και κατευθύνεται προς δυτικά, μέσω της οδού Εγνατία, το ένα ρεύμα της οποίας έχει κλείσει.

Η Τροχαία εκτρέπει την κυκλοφορία ανάλογα με τα σημεία στα οποία κινείται η πορεία.

Σημειώνεται ότι ανάλογες κινητοποιήσεις ενάντια στην ίδρυση μη κρατικών πανεπιστημίων είναι σε εξέλιξη και σε άλλες πόλεις της Ελλάδας.

