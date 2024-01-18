Την άποψη ότι ο ανθρώπινος παράγοντας είναι καθοριστικός στην λειτουργία του σιδηροδρόμου, είτε έχουμε συστήματα είτε δεν έχουμε, εξέφρασε ο πρώην πρόεδρος της Ρυθμιστικής Αρχής Σιδηροδρόμων (2011-2016), Βασίλειος Τσιαμαντής, κληθείς να καταθέσει ως μάρτυρας στην εξεταστική επιτροπή για «τη διερεύνηση του εγκλήματος των Τεμπών».

«Συμφωνώ απολύτως με τη θέση ότι ο ανθρώπινος παράγοντας είναι καθοριστικός, και αυτό το αναγνωρίζουν όλα τα συστήματα ασφαλείας», ανέφερε ο κ. Τσιαμαντής σημειώνοντας ότι σε όλες τις εκτιμήσεις κινδύνου ο παράγων άνθρωπος είναι πρωταρχικότατος.

Ο κ. Τσιαμάντης, ο οποίος τόνισε ότι και χωρίς προηγμένα συστήματα ασφαλείας η σιδηροδρομική επιχείρηση μπορεί να λειτουργεί ασφαλώς με τον Κανονισμό Κυκλοφορίας, είπε ότι όσο πιο προηγμένο και εξεζητημένο είναι ένα σύστημα ασφαλείας, προφανώς λιγοστεύει πάρα πολύ και εκμηδενίζει τα περιθώρια λάθους. Απόλυτος εκμηδενισμός μπορεί να μη γίνεται, διότι υπάρχει ανθρώπινος παράγοντας. «Αν κάποιο από τα στοιχεία (ενός προηγμένου συστήματος ασφαλείας) καταρρεύσει, προφανώς θα κληθεί ο άνθρωπος να χειριστεί αυτό το συμβάν [..] Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν πρέπει να υπάρχει σύστημα», συμπλήρωσε.

Σε άλλη, συναφή ερώτηση, ο κ. Τσιαμαντής απάντησε ότι «εάν δούλευαν τα συστήματα ασφαλείας θα είχε σχεδόν εκμηδενιστεί ο κίνδυνος του ατυχήματος. Άλλο να έχεις έναν κίνδυνο ένα στο εκατομμύριο και άλλο έναν στο δισεκατομμύριο. [..] Στα risk assessments που κάνουν οι ειδικοί προφανώς σου μιλάνε με πιθανότητες. Διότι η ζωή είναι πιθανότητες. Πρέπει να το καταλάβουμε αυτό».

Σημειώνεται ότι κατά την έναρξη της σημερινής συνεδρίασης της επιτροπής, στην οποία έχουν κληθεί να καταθέσουν οι κ.κ. Βασίλειος Τσιαμαντής (πρόεδρος ΡΑΣ 2011-2016), Αθανάσιος Βούρδας (διευθύνων σύμβουλος ΕΡΓΟΣΕ 2015-2017) και Χρήστος Διονέλης (επικεφαλής ΕΡΓΟΣΕ 2015-2019) αναγνώστηκε αίτημα του πρώην προέδρου της Πανελλήνιας Ένωσης Προσωπικού Έλξης (ΠΕΠΕ) για να παραστεί (να καταθέσει ως μάρτυρας) στην εξεταστική.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

