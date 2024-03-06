Κρήτη: Στους δρόμους οι οδηγοί Ε.Ι.Χ. - Ζητούν ό,τι ισχύει και στην υπόλοιπη Ευρώπη

Την ίδια ώρα που οι οδηγοί ταξί εκφράζουν την έντονη ανησυχία τους για την τρέχουσα κατάσταση στον κλάδο, υποστηρίζοντας πως τα εκμισθωμένα επιβατηγά (Ε.Ι.Χ.) αυτοκίνητα με οδηγό τους υποκλέπτουν τη δουλειά τους, οι οδηγοί των Ε.Ι.Χ. στο Ηράκλειο Κρήτης ξεκίνησαν πορεία διαμαρτυρίας, καθώς όπως λένε έχει εξαντληθεί η υπομονή τους.

Αντίστοιχη, κινητοποίηση διοργάνωσε για σήμερα, 6 Μαρτίου, και το Σωματείο της Κέρκυρας (ΣΕΕΜΟ) αλλά και στην Σαντορίνη με την υποστήριξη της υπό σύσταση Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Εκμίσθωσης Ε.Ι.Χ. με Οδηγό στη νησιωτική Ελλάδα.

Όπως τονίζουν, το βασικό τους αίτημα είναι ένα νομοθετικό πλαίσιο που θα δίνει στις επιχειρήσεις «πρόσβαση στην ελεύθερη αγορά και στον ελεύθερο ανταγωνισμό χωρίς αντισυνταγματικούς περιορισμούς».

Σύμφωνα με την ανακοίνωση του Σωματείου του Ηρακλείου, έχουν περάσει πάνω από 12 χρόνια, από όταν το κράτος θέσπισε την υπηρεσία εκμίσθωσης Ε.Ι.Χ. με οδηγό (Ν.4093/2012).

«Όπως αναφέρεται και στις αιτιολογικές εκθέσεις των νόμων 4093/2012 και 4512/2018, οι υπηρεσίες που παρέχουν οι επιχειρήσεις μας εξυπηρετούν το δημόσιο συμφέρον και συγκεκριμένα την αναβάθμιση του προσφερόμενου τουριστικού προϊόντος και την κάλυψη των νέων αναγκών που έχουν δημιουργηθεί στην τουριστική αγορά. Την ώρα που η κυβέρνηση διατυμπανίζει ως εθνικό στόχο την ανάπτυξη του τουριστικού προϊόντος και την επιμήκυνσή του, την ίδια ώρα μεριμνά δια της απραξίας της στην καταδίκη ενός τομέα που θα έπρεπε να είναι σε προτεραιότητα στην επίτευξη ανταγωνιστικού συγκριτικού πλεονεκτήματος. Τον τομέα των τουριστικών μεταφορών. Δυστυχώς βρισκόμαστε αντιμέτωποι εδώ και χρόνια με ένα κανονιστικό πλαίσιο που μόνο φιλικό προς την ανάπτυξη των υπηρεσιών μας δεν μπορεί να χαρακτηριστεί και οι επαναλαμβανόμενες διατάξεις έχουν δημιουργήσει πεδίο παρερμηνειών. Αποτέλεσμα αυτού οι επιχειρήσεις μας να διώκονται και να ωθούνται σε λουκέτα υπό το πέπλο μιας ισχύουσας, παράλογης, αντισυνταγματικής και ανακόλουθης νομοθεσίας με τις Ευρωπαϊκές συστάσεις», επισημαίνουν.

Οι οδηγοί Ε.Ι.Χ. τονίζουν ότι η εργασία τους είναι νόμιμη και δεν αποσκοπεί στην εκδίωξη των επαγγελματιών του κλάδου των ταξί. Ωστόσο, μια νομοθεσία η οποία θα διαχωρίζει και θα διευκρινίζει τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις και των δύο κλάδων είναι απαραίτητη.

Τι ζητούν οι οδηγοί Ε.Ι.Χ.

Σύμφωνα με τα αιτήματά τους, χρειάζεται επικαιροποίηση της ισχύουσας νομοθεσίας έτσι ώστε να απελευθερώνεται η νόμιμη εργασία τους και να μην διαταράσσεται η εργασία του κλάδου των ταξί.

Ζητούν, λοιπόν, τα εξής:

1. Ρητή αναγνώριση της δυνατότητας σύναψης συμβάσεων μίσθωσης Ε.Ι.Χ. αυτοκινήτων με οδηγό, από νομικά πρόσωπα και ιδίως από τουριστικά γραφεία, ως μισθωτές όπως ορίζει η εγκύκλιος Α 43545/2224/16-7-2020 του Υπουργείου Μεταφορών.

2. Επέκταση και στην Κρήτη του καθεστώτος που ισχύει στα υπόλοιπα νησιά (30’ ελάχιστη χρονική ολική εκμίσθωση αντί 3 ωρών).

3. Πρόβλεψη της δυνατότητας καταγραφής του σημείου αποβίβασης του μισθωτή ( το αυτονόητο όπου σε κάποιο σημείο ο επιβάτης θα αποβιβαστεί).

4. Απλοποίηση του περιεχομένου της σύμβασης μισθώσεως Ε.Ι.Χ αυτοκινήτου με οδηγό.

5. Απλοποίηση του περιεχομένου της διατακτικής ταξιδιού/μεταφοράς (voucher – περίπτωση 5Α.

6. Κατάργηση της υποχρέωσης ανάρτησης της σύμβασης εκμίσθωσης Ε.Ι.Χ. αυτοκινήτου με οδηγό στο ψηφιακό μητρώο, τουλάχιστον δύο ώρες προ της έναρξης αυτής.

7. Ρητή αναγνώριση της δυνατότητας των τουριστικών γραφείων να παρέχουν υπηρεσίες μεταφοράς προς τους πελάτες τους χωρίς κόμιστρο, χρησιμοποιώντας Ε.Ι.Χ. αυτοκίνητα με οδηγό.

8. Απλοποίηση του πλαισίου των διοικητικών κυρώσεων και προστίμων που επιβάλλονται στις επιχειρήσεις εκμίσθωσης Ε.Ι.Χ. αυτοκινήτων με οδηγό και εξορθολογισμός του ύψους των προστίμων.

9. Κατάργηση της διοικητικής κύρωσης της αφαίρεσης των πινακίδων κυκλοφορίας των Ε.Ι.Χ. αυτοκινήτων με οδηγό.

10. Μεταφορά στο Υπουργείο Τουρισμού (Π.Υ.Τ) της αρμοδιότητας επιβολής διοικητικών κυρώσεων και προστίμων σε βάρος των επιχειρήσεων εκμίσθωσης Ε.Ι.Χ. αυτοκινήτων με οδηγό.

11. Επέκταση του μέγιστου χρόνου κυκλοφορίας των Ε.Ι.Χ. αυτοκινήτων με οδηγό στα 14 έτη.

12. Περιορισμός του ελέγχου μόνο στο όχημα, στον οδηγό του οχήματος και στα απαραίτητα έγγραφα και όχι στους μεταφερόμενους επιβάτες (τουρίστες).

13. Σταδιακή κατάργηση της ελάχιστης χρονικής διάρκειας της σύμβασης εκμίσθωσης Ε.Ι.Χ. αυτοκινήτου με οδηγό.

14. Κατάργηση του ελάχιστου μισθώματος της σύμβασης εκμίσθωσης Ε.Ι.Χ. αυτοκινήτου με οδηγό.

Τι ισχύει σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες για τα Ε.Ι.Χ.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει δημοσιεύσει μια ανακοίνωση για τις εθνικές και τοπικές αρχές σχετικά με τη ρύθμιση των ταξί και των ιδιωτικών ενοικιαζόμενων οχημάτων. Όπως διευκρινίζει, πρέπει να εφαρμόζονται οι κανόνες της εσωτερικής αγοράς για τα ταξί και τα εκμισθωμένα οχήματα με οδηγό και πώς η κατάλληλη ρύθμιση μπορεί να καταστήσει αυτές τις υπηρεσίες πιο βιώσιμες, προσβάσιμες και δίκαιες.

Συγκεκριμένα, η Επιτροπή συμβουλεύει τα κράτη να μην θέτουν ρυθμίσεις που οδηγούν σε άδειες διαδρομές, όπως είναι η υποχρέωση για τα Ε.Ι.Χ. να επιστρέφουν στο γκαράζ ενδιάμεσα ή γεωγραφικούς περιορισμούς που εμποδίζουν τους οδηγούς να μεταφέρουν επιβάτες σε ταξίδια με επιστροφή από απομακρυσμένες τοποθεσίες.

Σχετικά με το επιχείρημα του κλάδου των ταξί για «αθέμιτο ανταγωνισμό», που συχνά προβάλλεται, εξηγείται πως οι οδηγοί μπορούν να επιλέξουν αν θα εργαστούν ως ελεύθεροι επαγγελματίες σε ταξί ή ως υπάλληλοι σε εταιρείες με Ε.Ι.Χ. Η Γερμανία, η Ισπανία, το Βέλγιο, η Νορβηγία και άλλες χώρες που εφαρμόζουν το καθεστώς αυτό χαιρέτισαν την ανακοίνωση της ΕΕ.

Ο Διευθυντής για τις χερσαίες μεταφορές επιβατών, Kristian Schmidt, επιβεβαίωσε ότι υπάρχουν πολλές πιθανές προσεγγίσεις για τη ρύθμιση του τομέα εντός του ισχύον πλαισίου που ορίζεται από τους ισχύοντες κανόνες σε επίπεδο ΕΕ. Όπως έχει τονίσει βασική ανάγκη είναι η διασφάλιση της επαρκούς και ασφαλούς τοπικής κινητικότητας για τους πολίτες και για τη βιωσιμότητα.

Επομένως, δεν τίθεται θέμα «εξόντωσης» του κλάδου των ταξί, αλλά συνύπαρξης, με κύριο σκοπό την σωστή εξυπηρέτηση των πολιτών και τη συμμετοχή στις προσπάθειες αντιμετώπισης των περιβαλλοντικών προκλήσεων.

