Ελεύθερος με την επιβολή περιοριστικών όρων αφέθηκε μετά την απολογία του ο 22χρονος που κατηγορείται για απόπειρα αρπαγής μιας 16χρονης κοπέλας τα ξημερώματα της Κυριακής στο Χαϊδάρι.

Ανακριτής και εισαγγελέας συμφώνησαν ότι στον κατηγορούμενο πρέπει να επιβληθούν οι περιοριστικοί όροι της εμφάνισης μία φορά το μήνα σε Αστυνομικό Τμήμα της περιοχής του και της απαγόρευσης να πλησιάζει τη γειτονιά της 16χρονης καταγγέλλουσας.

Ο κατηγορούμενος φέρεται στην απολογία του, να αρνήθηκε την κατηγορία, ισχυριζόμενος πως επειδή είχε χαθεί στην περιοχή, επιστρέφοντας από βραδυνή έξοδο με φίλους του στην Ελευσίνα, ζήτησε βοήθεια από την 16χρονη για να βγει από τους δρόμους του Χαϊδαρίου και να επιστρέψει στο σπίτι του.

«Ρώτησα τη 16χρονη για να μου δείξει το δρόμο και αυτή το παρεξήγησε και με έβρισε χυδαία. Γι αυτό και της έριξα ένα χαστούκι, κάτι που μετανιώνω. Όμως δεν έχω καμία σχέση με όσα μου καταλογίζουν, όπως φαίνεται και στην ιατροδικαστική» είπε σύμφωνα με πληροφορίες ο 22χρονος επικαλούμενος την έκθεση του ιατροδικαστή που φαίνεται να αναφέρεται σε "μικροεκδορά" και "ασήμαντη σωματική βλάβη"

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

