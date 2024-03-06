Συνάντηση για την αντιμετώπιση των καταπτώσεων και των κατολισθητικών φαινομένων σε σημεία απ΄ όπου διέρχεται η σιδηροδρομική γραμμή του Οδοντωτού, πραγματοποιήθηκε σήμερα στην Πάτρα, μεταξύ της υφυπουργού Υποδομών και Μεταφορών, Χριστίνας Αλεξοπούλου, του περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας, Νεκτάριου Φαρμάκη και του διευθύνοντα συμβούλου του ΟΣΕ, Παναγιώτη Τερεζάκη.

Σύμφωνα με την περιφέρεια, κατά την διάρκεια της συνάντησης αποφασίστηκε το προσωρινό κλείσιμο τμήματος της σιδηροδρομικής γραμμής του Οδοντωτού έως την οριστική αντιμετώπιση των καταπτώσεων, η εξέλιξη των οποίων συνδέεται με τις φυσικές καταστροφές, όπως πυρκαγιές και πλημμυρικά φαινόμενα που σημειώθηκαν το προηγούμενο χρονικό διάστημα. Μάλιστα, όπως τονίστηκε, η λήψη μέτρων είναι απαραίτητη, καθώς πρώτιστο μέλημα είναι η ασφάλεια των πολιτών.

Επίσης, αποφασίσθηκε να πραγματοποιηθούν συσκέψεις συναρμοδίων φορέων για την αντιμετώπιση του γενικότερου φαινόμενου καταπτώσεων που παρατηρείται στην ευρύτερη περιοχή και επηρεάζει τα οδικά δίκτυα.

Σε δηλώσεις που έκανε η υφυπουργός Υποδομών και Μεταφορών, Χριστίνα Αλεξοπούλου, ανέφερε ότι «στο πλαίσιο της σοβαρής και ουσιαστικής πολιτικής λογοδοσίας εργαζόμαστε με υπευθυνότητα και μεθοδικότητα για κάθε ζήτημα που προκύπτει και αφορά στην ασφάλεια των πολιτών» και πρόσθεσε: «Συνεργαζόμαστε και επιχειρούμε συντονισμένα με τους συναρμόδιους φορείς, ώστε άμεσα να ολοκληρώσουμε τις διαδικασίες που απαιτούνται και να προχωρήσουμε σε εργασίες αποκατάστασης, προκειμένου να μην έχουμε ζητήματα στην ασφάλεια της κυκλοφορίας και των μετακινήσεων».

Από την πλευρά του, ο περιφερειάρχης Νεκτάριος Φαρμάκης δήλωσε ότι «η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας συνεργάζεται με τους συναρμόδιους φορείς, ώστε συντονισμένα να παρέμβουμε για την αποκατάσταση των καταπτώσεων» συμπληρώνοντας ότι «βρισκόμαστε σε διαρκή επαφή με τα συναρμόδια υπουργεία αναζητώντας βέλτιστες και ολοκληρωμένες λύσεις, προκειμένου οι διελεύσεις των πολιτών να γίνονται με ασφάλεια».

Πριν από την συνάντηση, προηγήθηκε αυτοψία της υφυπουργού στα σημεία από τα οποία διέρχεται ο Οδοντωτός και ιδιαίτερα σε εκείνα που έχουν εκδηλωθεί κατολισθητικά φαινόμενα.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.