Σε μαζική συμμετοχή των μελών της πανεπιστημιακής κοινότητας του ΑΠΘ στις κινητοποιήσεις ενάντια στο νομοσχέδιο του υπουργείου Παιδείας, που μεταξύ άλλων προβλέπει τη λειτουργία μη κρατικών μη κερδοσκοπικών πανεπιστημίων, καλούν εκπρόσωποι φοιτητικών συλλόγων και διοικητικών υπαλλήλων του ΑΠΘ.

Σε συνέντευξη Τύπου που παραχώρησαν ενόψει της ψήφισης του νομοσχεδίου, κάλεσαν τους φοιτητές και τους εργαζόμενους στο ΑΠΘ να στηρίξουν τις κινητοποιήσεις, που περιλαμβάνουν αποκλεισμό των εισόδων του ΑΠΘ -αύριο από τις 7 το πρωί- φοιτητική πορεία στις 12 και μετάβαση στην Αθήνα την Παρασκευή, για συμμετοχή στην πανελλαδική συγκέντρωση μπροστά στα Προπύλαια, την ώρα της ψηφοφορίας στην Ολομέλεια της Βουλής.

«Οκτώ εβδομάδες τώρα οι φοιτητές συνεχίζουμε ακάθεκτοι τις κινητοποιήσεις μας» δήλωσε ο πρόεδρος του φοιτητικού συλλόγου Ηλεκτρολόγων Μηχανολόγων Μηχανικών Υπολογιστών Γιώργος Τσακίρογλου, σημειώνοντας ότι «το νομοσχέδιο αυτό κάνει την αδικία νόμο, γιατί επιτρέπει σε ορισμένους με ελάχιστη βάση πληρωμής να αγοράζουν πτυχία, ενώ όλοι οι υπόλοιποι πρέπει να μπαίνουμε σε μία διαδικασία με κόφτες και ελάχιστη βάση εισαγωγής με πανελλαδικές, για να έχουμε πρόσβαση στην ανώτατη εκπαίδευση».

«Καλούμε κάθε φοιτητή και φοιτήτρια να συμμετάσχει στον αποκλεισμό του ΑΠΘ αύριο στις 7 το πρωί, στο συλλαλητήριο στις 12 στην Καμάρα, αλλά και στο μεγάλο πανελλαδικό συλλαλητήριο των φοιτητικών συλλόγων, την Παρασκευή στις 12 στα Προπύλαια», ανέφερε η πρόεδρος του φοιτητικού συλλόγου Χημείας, Χριστίνα Σταμούλη.

«Οι εργαζόμενοι στο πανεπιστήμιο, με όποιον τρόπο μπορούμε, στηρίζουμε και συνδράμουμε. Αύριο έχουμε στάση εργασίας από το πρωί, η προτροπή και η έκκληση στους συναδέλφους μας είναι να μην ανέβει να δουλέψει κανένας, να μείνει ανενεργό το κτίριο διοίκησης και γενικά οι υπηρεσίες του πανεπιστημίου» δήλωσε ο πρόεδρος του Συλλόγου Διοικητικού Προσωπικού του ΑΠΘ και μέλος του γενικού συμβουλίου της ΑΔΕΔΥ, Γιάννης Κουρμούλης.

Πηγή: skai.gr

