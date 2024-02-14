«Ο έρωτας περνά από το στομάχι» και αυτό το σουβλατζίδικο στην Κρήτη το γνωρίζει πολύ καλά. Γι’ αυτό και έφτιαξε μια νοστιμότατη ανθοδέσμη... πιτόγυρου.

«Καλά είναι και τα τριαντάφυλλα, αλλά δεν τρώγονται», είναι το μότο του σουβλατζίδικου στο Ηράκλειο της Κρήτης το οποίο δίνει στους πελάτες του το απόλυτο έδεσμα για τον Άγιο Βαλεντίνο.

Ένα πιτόγυρο γίγας σε σχήμα ανθοδέσμης, με απ’ όλα: κρεμμύδι, πατάτες, ντομάτα και άφθονο τζατζίκι για... παθιασμένα φιλιά.

Η πίτα γύρο ανθοδέσμη του ψητοπωλείου ζυγίζει περίπου 8,5 κιλά, ισοδυναμεί με περίπου 25 απλά πιτόγυρα και είναι αρκετή για να χορτάσουν 10 άτομα ή πέντε ζευγάρια αν το πάμε ανά δυο.

«14 Φεβρουαρίου ημέρα των ερωτευμένων και θέλουμε να μοιραστούμε μαζί σας μια ιστορία που μας γεμίζει υπερηφάνεια. Πριν από λίγα χρόνια, εμπνευστήκαμε την πίτα γύρο ανθοδέσμη, έναν μοναδικό συνδυασμό γεύσεων και αισθητικής, που έδωσε νέα ζωή σε ένα διάχυτο σύμβολο της ελληνικής γαστρονομίας. Και τώρα, με χαρά βλέπουμε πως αυτή η ιδέα έγινε αγαπημένη και διάσημη, ιδίως για την ημέρα των ερωτευμένων. Αυτή η ημέρα είναι μια ευκαιρία να εκφράσουμε την ευγνωμοσύνη μας προς όλους εσάς που μας στηρίζετε και μας δίνετε ώθηση να συνεχίσουμε το έργο μας. Η πίτα γύρο ανθοδέσμη είναι ένας τρόπος για εμάς να σας ευχαριστήσουμε και να μοιραστούμε αγάπη και γεύσεις μαζί σας», γράφουν οι ιδιοκτήτες στη σελίδα τους στο Facebook.

