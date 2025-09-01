Δύο αστυνομικοί έπαιξαν καταλυτικό ρόλο στην εξάρθρωση της μεγάλης εγκληματικής οργάνωσης στην Κρήτη με τις δεκάδες συλλήψεις, καθώς εργάστηκαν με μεθοδικότητα και υπό άκρα μυστικότητα εισχώρησαν στο κύκλωμα.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ του ΣΚΑΪ, οι δύο αστυνομικοί πήγαν στην Κρήτη τον Μάιο και συστήθηκαν ως έμπειροι μπάρμαν από την Αθήνα που είχαν δουλέψει σε πολύ καλά μαγαζιά της πρωτεύουσας. Τα δύο αδέρφια – επιχειρηματίες, που φέρεται πως είναι οι αρχηγοί της εγκληματικής οργάνωσης, τους προσέλκυσαν και τους προσέλαβαν για εργασία στα beach bar που διαθέτουν στη Μεγαλόπολη. Καθώς παρουσιάστηκαν ως άνθρωποι που γνώριζαν καλά τη νύχτα, σύντομα εισχώρησαν και στο κύκλωμα.

Οι αστυνομικοί εργάζονταν μυστικά για 8 μήνες μέσα στην οργάνωση και κανείς δεν γνώριζε ούτε από την οικογένεια, ούτε από την αστυνομία, πού βρίσκονταν και τι έκαναν. Τις πληροφορίες που μάθαιναν τις έδιναν μόνο σε έναν αστυνομικό που επίσης κανείς δεν ήξερε πως συναντούσαν κρυφά στα Χανιά, σύμφωνα με το ρεπορτάζ του Θεοδόση Πάνου.

Έτσι ξεκίνησε να ξετυλίγεται το κουβάρι της υπόθεσης και εξαρθρώθηκε και η εγκληματική οργάνωση.

Παράλληλα, στη δικογραφία αναφέρεται και το όνομα ενός αρχιμανδρίτη και σε συνομιλίες που είχαν δύο κορυφαία στελέχη της μαφιόζικης οργάνωσης, φαίνεται πως συζητούσαν μεταξύ τους πώς θα βοηθήσουν να ανελιχτεί στην ιεραρχία.

Ωστόσο, φαίνεται πως επίσης εκβίαζαν τον συγκεκριμένο αρχιμανδρίτη και αυτό αποτυπώνεται και στη δικογραφία.

Οι έρευνες είναι σε πλήρη εξέλιξη, ενώ στην Κρήτη κατέβηκε και κλιμάκιο της Ασφάλειας Αθηνών.

Σημειώνεται πως η οργάνωση δραστηριοποιούνταν σε ναρκωτικά, οπλισμό, εκβιασμούς και ξέπλυμα χρήματος και μέχρι στιγμής έχουν γίνει 48 συλλήψεις, ανάμεσά τους στρατιωτικοί, αστυνομικοί, επιχειρηματίες και κληρικοί.

Δημογλίδου στον ΣΚΑΪ: Δεν είχαν καταλάβει πως γίνονται έρευνα - Μπορεί να εμπλέκονται και άλλα άτομα

Νωρίτερα, μιλώντας στον ΣΚΑΪ η εκπρόσωπος Τύπου της ΕΛΑΣ, Κωνσταντία Δημογλίδου ανέφερε πως «όσον αφορά τον ρόλο του αστυνομικού, διευκόλυνε κατά κάποιον τρόπο και έδινε πληροφορίες για το κύκλωμα αλλά μένει να αποδειχτεί. Υπάρχουν και κάποιοι ένστολοι των ενόπλων δυνάμεων που φαίνεται να εμπλέκονται στη διακίνηση ναρκωτικών».

«Κατά καιρούς κάποιοι από τους κατηγορούμενους έχουν απασχολήσει την αστυνομία και κάποιοι έχουν εκτίσει και ποινές φυλάκισης. Δεν είναι η πρώτη φορά που οι αστυνομικοί βρίσκονται μπροστά σε αυτούς τους ανθρώπους. Το να οδηγήσεις 48 ανθρώπους στη δικαιοσύνη δεν είναι καθόλου εύκολο και να εξιχνιάσεις ένα τόσο μεγάλο κύκλωμα. Μιλάμε για 8 μήνες έρευνας, καταλαβαίνετε πόσα στοιχεία έχουν προκύψει. Θα δούμε ποιες θα είναι οι διώξεις γιατί αναφέρονται και κάποια πρόσωπα της εκκλησίας».

Για τα δύο αδέρφια – επιχειρηματίες η εκπρόσωπος Τύπου της ΕΛΑΣ ανέφερε πως «κάπως έπρεπε να διοχετεύουν το χρήμα κέρδιζαν από το εμπόριο όπλων και ναρκωτικών. Κατά τη διάρκεια της επιχείρησης, φαίνεται πως δεν περίμεναν πως θα συλληφθούν από τις αστυνομικές αρχές. Δεν είχαν καταλάβει σίγουρα πως γίνεται έρευνα σε βάρος τους».

Για τον κληρικό και τον ρόλο του η κυρία Δημογλίδου σημειώνει πως «υπάρχουν κάποιες αναφορές για θέματα εκβιασμών. Δεν έχει ξεκαθαρίσει ακόμη. Αυτά αποτυπώνονται στη δικογραφία και από δω και πέρα θα δούμε αν δεχτούν κάποια εισαγγελική εντολή οι αστυνομικοί για να διενεργήσουν περαιτέρω έρευνα για αυτό».

«Μπορεί να προκύψει εμπλοκή και άλλων ατόμων», κατέληξε η εκπρόσωπος Τύπου της ΕΛΑΣ.



