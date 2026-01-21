Του Γιάννη Ανυφαντή

Σε έντονα ηλεκτρισμένο κλίμα, με βαριές αλληλοκατηγορίες για τα αγροτικά ζητήματα και την ευλογιά των αιγοπροβάτων διεξήχθη το μπρα-ντε-φερ του Κωστή Χατζηδάκη με τον Νίκο Ανδρουλάκη με τους δύο πολιτικούς να ανταλλάσσουν σκληρές εκφράσεις.

«Kάποια στιγμή πρέπει να βάλετε κανένα φρένο. Τώρα που το καλοσκέφτομαι μην βάλετε. Κομματικά μας ωφελεί. Γιατί ζείτε στον δικό σας πλανήτη της δικιά σας φαντασιακής πραγματικότητας που όλα είναι μαύρα και θα έρθετε εσείς να τα διορθώσετε με μαγικές συνταγές» είπε από τα κυβερνητικά έδρανα ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης απευθυνόμενος στο ΠΑΣΟΚ, καλώντας τον αρχηγό της αξιωματικής αντιπολίτευσης να απαντήσει αν θα συμμετάσχει το κόμμα στην διακομματική επιτροπή.

«Το ΠΑΣΟΚ όπως συμμετείχε μαζί με τα υπόλοιπα κόμματα και στην εξεταστική επιτροπή, θα είμαστε εκεί. Διαφωνούμε και θα καταψηφίσουμε το πανηγύρι που πάτε να χτίσετε. Όμως θα είμαστε εκεί για να το διαλύσουμε» απάντησε σε έντονο ύφος ο Νίκος Ανδρουλάκης, ισχυριζόμενος ότι η ευρωπαϊκή επιτροπή με ανακοίνωσή της, πρότεινε τοπικούς εμβολιασμούς για την ευλογιά των αιγοπροβάτων.

«Ειλικρινά δεν περίμενα αυτές τις θέσεις από το ΠΑΣΟΚ. Υπάρχει η έγγραφη απάντηση του Ευρωπαίου Επιτρόπου στον ευρωβουλετή του ΣΥΡΙΖΑ τον κ. Αρβανίτη. Η απάντηση λέει ότι “επί του παρόντος δεν υπάρχει εγκεκριμένο εμβόλιο για την ευλογιά των προβάτων”. Το διαβάζω για να το ακούσουν οι κτηνοτρόφοι. Έχετε κ. Ανδρουλάκη πλάσει διάφορους μύθους αλλά εμείς οφείλουμε να μιλάμε την γλώσσα της αλήθειας. Ας μην παρουσιάζετε λοιπόν τα φαντασιακά σας», δήλωσε ο κ. Χατζηδάκης για το εμβόλιο, προσθέτοντας ότι σύμφωνα με τον Ούγγρο Επίτροπο, αν εφαρμοστεί το εμβόλιο, θα απαγορευτεί η εξαγωγή φέτας. «Προτείνετε να αγνοήσουμε την επιστημονική κοινότητα της χώρας, εσείς το ΠΑΣΟΚ μαζί με ψεκασμένους λαϊκιστές», υπογράμμισε ο ίδιος. Μάλιστα ο κ. Χατζηδάκης κατέθεσε στην Βουλή και το έγγραφο του αρμόδιου Επιτρόπου, που αναφέρει ότι τα συγκεκριμένα εμβόλια δεν είναι εγκεκριμένα.



