Στα δικαστήρια οδηγήθηκε σήμερα, Τετάρτη 21 Ιανουαρίου 2026, ο πατέρας του 14χρονου μαθητή από τη Ζάκυνθο, ο οποίος μετέφερε πιστόλι στο σχολείο του και το επέδειξε σε συμμαθητές του, προκαλώντας αναστάτωση.

Μετά την ολοκλήρωση της απολογίας του, Εισαγγελέας και Ανακριτής αποφάσισαν να αφεθεί ελεύθερος, επιβάλλοντάς του περιοριστικούς όρους. Συγκεκριμένα, του απαγορεύτηκε η έξοδος από τη χώρα, ενώ υποχρεούται να εμφανίζεται στο αστυνομικό τμήμα της περιοχής του κάθε 15 ημέρες.

Το πιστόλι έχει κατασχεθεί και βρίσκεται στα χέρια της Αστυνομίας, η οποία συνεχίζει την έρευνα για τις συνθήκες υπό τις οποίες ο ανήλικος απέκτησε πρόσβαση στο όπλο.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

