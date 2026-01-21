Κανονικά θα λειτουργήσουν τα σχολεία στην Αττική την Πέμπτη

Συνοπτικά από ΣΚΑΪ AI toggle Τα σχολεία στην Περιφέρεια Αττικής θα λειτουργήσουν κανονικά την Πέμπτη 22 Ιανουαρίου, λόγω ευνοϊκών καιρικών συνθηκών.

Η απόφαση για κλείσιμο των σχολείων την Τετάρτη 21 Ιανουαρίου ελήφθη από τον περιφερειάρχη Νίκο Χαρδαλιά, μετά από εισήγηση της Επιτροπής Εκτίμησης Κινδύνου, της Πολιτικής Προστασίας και της ΕΜΥ.

Κανονικά θα λειτουργήσουν αύριο Πέμπτη (22 Ιανουαρίου) τα σχολεία στην Περιφέρεια Αττικής, καθώς μεταβάλλονται ευνοϊκώς τα καιρικά φαινόμενα.

Συγκεκριμένα σε ανακοίνωση της Περιφέρειας σημειώνεται:

«Η απόφαση του περιφερειάρχη Νίκου Χαρδαλιά για το κλείσιμο των σχολείων της Αττικής, κατόπιν εισήγησης των μελών της Επιτροπής Εκτίμησης Κινδύνου, της Πολιτικής Προστασίας και της ΕΜΥ, αφορούσε μόνο τη σημερινή (Τετάρτη 21 Ιανουαρίου) ημέρα.

Ως εκ τούτου και δεδομένου του γεγονότος ότι δεν προκύπτει σχετική ανάγκη από τα τρέχοντα μετεωρολογικά μοντέλα, τα σχολεία Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, καθώς και τα νυχτερινά σχολεία στην Αττική, θα λειτουργήσουν κανονικά αύριο Πέμπτη, 22 Ιανουαρίου».

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

