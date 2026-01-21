Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Κανονικά θα λειτουργήσουν τα σχολεία στην Αττική την Πέμπτη

Κανονικά θα λειτουργήσουν αύριο Πέμπτη τα σχολεία στην Περιφέρεια Αττικής, καθώς απομακρύνεται η κακοκαιρία

Άδεια σχολική αίθουσα
Συνοπτικά από ΣΚΑΪ AI toggle
  • Τα σχολεία στην Περιφέρεια Αττικής θα λειτουργήσουν κανονικά την Πέμπτη 22 Ιανουαρίου, λόγω ευνοϊκών καιρικών συνθηκών.
  • Η απόφαση για κλείσιμο των σχολείων την Τετάρτη 21 Ιανουαρίου ελήφθη από τον περιφερειάρχη Νίκο Χαρδαλιά, μετά από εισήγηση της Επιτροπής Εκτίμησης Κινδύνου, της Πολιτικής Προστασίας και της ΕΜΥ.

Κανονικά θα λειτουργήσουν αύριο Πέμπτη (22 Ιανουαρίου) τα σχολεία στην Περιφέρεια Αττικής, καθώς μεταβάλλονται ευνοϊκώς τα καιρικά φαινόμενα.

Συγκεκριμένα σε ανακοίνωση της Περιφέρειας σημειώνεται:

«Η απόφαση του περιφερειάρχη Νίκου Χαρδαλιά για το κλείσιμο των σχολείων της Αττικής, κατόπιν εισήγησης των μελών της Επιτροπής Εκτίμησης Κινδύνου, της Πολιτικής Προστασίας και της ΕΜΥ, αφορούσε μόνο τη σημερινή (Τετάρτη 21 Ιανουαρίου) ημέρα.

Ως εκ τούτου και δεδομένου του γεγονότος ότι δεν προκύπτει σχετική ανάγκη από τα τρέχοντα μετεωρολογικά μοντέλα, τα σχολεία Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, καθώς και τα νυχτερινά σχολεία στην Αττική, θα λειτουργήσουν κανονικά αύριο Πέμπτη, 22 Ιανουαρίου».

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: εκπαίδευση κλειστά σχολεία κακοκαιρία σχολεία
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
0 0 Bookmark