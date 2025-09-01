Φωτιά ξέσπασε το πρωί της Δευτέρας στο Μουσικό Γυμνάσιο και Λύκειο Παλλήνης στην οδό Πουλακάκη.
Κάτοικος της περιοχής κατήγγειλε στον ΣΚΑΙ, ότι την ώρα εκδήλωσης της φωτιάς γίνονταν στη στέγη εργασίες με φλόγιστρο.
Για την κατάσβεσή της κινητοποιήθηκαν 30 πυροσβέστες με 12 οχήματα και ειδικό κλιμακοφόρο όχημα.
Πηγή: skai.gr
- Πάτρα: Στον ανακριτή ο 46χρονος οδηγός της μηχανής που τραυμάτισε 8χρονη και σκότωσε την 86χρονη γιαγιά
- Θύμα ενδοοικογενειακής βίας 23χρονη από τα Χανιά - Προσπάθησε να την πνίξει και να την χτυπήσει με αμάξι
- ΑΣΕΠ: Ξεκίνησε η υποβολή αιτήσεων για εκπαιδευτικούς πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας ειδικής αγωγής
Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.