Φωτιά στο Μουσικό Γυμνάσιο και Λύκειο Παλλήνης (Βίντεο)

Για την κατάσβεσή της κινητοποιήθηκαν 30 πυροσβέστες με 12 οχήματα και ειδικό κλιμακοφόρο όχημα

Φωτιά

Φωτιά ξέσπασε το πρωί της Δευτέρας στο Μουσικό Γυμνάσιο και Λύκειο Παλλήνης στην οδό Πουλακάκη.

Κάτοικος της περιοχής κατήγγειλε στον ΣΚΑΙ, ότι την ώρα εκδήλωσης της φωτιάς γίνονταν στη στέγη εργασίες με φλόγιστρο.

Για την κατάσβεσή της κινητοποιήθηκαν 30 πυροσβέστες με 12 οχήματα και ειδικό κλιμακοφόρο όχημα. 

