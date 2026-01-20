Λαβρόφ: «Η Γροιλανδία δεν αποτελεί φυσική προέκταση της Δανίας»

Ο Ρώσος υπουργός Εξωτερικών Σεργκέι Λαβρόφ, δήλωσε την Τρίτη ότι η Γροιλανδία δεν αποτελεί «φυσικό μέρος» της Δανίας και ότι το πρόβλημα των πρώην αποικιακών εδαφών γίνεται όλο και πιο οξύ.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ έχει δηλώσει ότι επιθυμεί τον πλήρη έλεγχο της Γροιλανδίας από τις ΗΠΑ για λόγους εθνικής ασφάλειας και το Σάββατο ανακοίνωσε την επιβολή δασμών στις εισαγωγές από τους Ευρωπαίους συμμάχους που αντιτίθενται σε μια πιθανή εξαγορά από τις Ηνωμένες Πολιτείες, σημειώνει το Reuters.

Σε συνέντευξη Τύπου στη Μόσχα, ο Λαβρόφ ανέφερε ότι η Ρωσία δεν έχει κανένα συμφέρον να παρεμβαίνει στις υποθέσεις της Γροιλανδίας και ότι η Ουάσινγκτον γνωρίζει ότι η Μόσχα δεν έχει καμία πρόθεση να αναλάβει τον έλεγχο του νησιού.

Ο Ρώσος υπουργός Εξωτερικών δήλωσε επίσης, ότι τα σχέδια της προέδρου της Μολδαβίας για τη διεξαγωγή δημοψηφίσματος σχετικά με την επανένωση με τη Ρουμανία θα ήταν καταστροφικά για την κρατική υπόσταση της Μολδαβίας.

Η πρόεδρος Μαία Σάντου ανέφερε την περασμένη εβδομάδα ότι θα ψηφίσει υπέρ της ενοποίησης με τη γειτονική Ρουμανία, εάν διεξαχθεί δημοψήφισμα, προκειμένου να προστατεύσει τη Μολδαβία από τις πιέσεις της Ρωσίας. Η Ρουμανία είναι μέλος της ΕΕ και του ΝΑΤΟ.

Επιπλέον, ο Σεργκέι Λαβρόφ ανέφερε ότι η Ρωσία δεν βλέπει κανένα λόγο να σταματήσει τις εμπορικές συναλλαγές με το Ιράν και θα συνεχίσει να το κάνει όποτε το κρίνει σκόπιμο, παρά τις απειλές των ΗΠΑ για κυρώσεις.

Πηγή: skai.gr

