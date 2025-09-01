Πρόκειται για μία μοναδική στην Ελλάδα δραστηριότητα, έναν βιωματικό περίπατο μέσα στη φύση, που καταλήγει σε ένα πιάτο μακαρονάδας… με ό,τι ανακαλύψετε μόνοι σας στο δάσος.

Τι περιλαμβάνει όμως η εμπειρία αυτή;

Ιππική διαδρομή σε δασικά μονοπάτια, ιδανική για αρχάριους και οικογένειες

Κυνήγι τρούφας με εξειδικευμένο σκυλί και οδηγό

Γευσιγνωσία μανιταριών, από προϊόντα που το Μουσείο έχει δημιουργήσει

Μαγείρεμα μακαρονάδας, με φρέσκια τρούφα και άγρια μανιτάρια επί τόπου, μέσα στο δάσος.

Εκλεκτό κρασί, αναψυκτικά και δροσερό νεράκι

Επίσκεψη-Ξενάγηση στο Μουσείο

Είναι φανερό, ότι μιλάμε για κάτι πραγματικά ξεχωριστό! Προσφέρει μία αυθεντική επαφή με τη φύση, την γαστρονομία και τον πολιτισμό. Συνδυάζει την περιπέτεια με τη γνώση και τη γεύση με τα μυστικά της γης.

Αποτελεί τελικά, έναν εναλλακτικό τρόπο εξερεύνησης της περιοχής των Μετεώρων, γνωρίζοντας και αποκαλύπτοντας πλευρές, άγνωστες μέχρι και σήμερα. Είναι δε σημαντικό ότι απευθύνεται σε όλες ανεξαιρέτως τις ηλικίες.

Η διάρκεια της δράσης είναι περίπου 3,5-4 ώρες και προσφέρεται όλο το έτος, κατόπιν συνεννόησης με το Μουσείο.

Συμμετέχουν μέχρι 10 άτομα. Διατίθεται και prive για ακόμα λιγότερα.

Είναι μία εμπειρία που σίγουρα αξίζει!

Οι πρώτες ημερομηνίες για μεμονωμένους επισκέπτες είναι: 13/9, 12/10 & 2/11

Για περισσότερες πληροφορίες: www.meteoramuseum.gr - www.trufflehunting.net

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.