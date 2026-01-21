Λογαριασμός
Στην τελική ευθεία του Κραλ στον Παναθηναϊκό

Οι επαφές του Παναθηναϊκού με την Ουνιόν Βερολίνου για τον Άλεξ Κραλ είναι στην τελική ευθεία

Κραλ

Σε τελικό στάδιο είναι οι διαπραγματεύσεις του Παναθηναϊκού με την Ουνιόν Βερολίνου για τον Άλεξ Κραλ. Όλα δείχνουν πως οι «πράσινοι» θα κάνουν δικό τους τον Τσέχο μέσο, τον οποίο έχει ζητήσει ο Ράφα Μπενίτεθ.

Ο 27χρονος άσος μπορεί να αγωνιστεί τόσο στο «6», όσο και στο «8», ενώ μπορεί να δώσει ένταση στο παιχνίδι του «τριφυλλιού», κάτι που θέλει να βάλει ως στοιχείο στην ομάδα του ο Ισπανός τεχνικός.

Ο Κραλ είναι 48 φορές διεθνής και με 2 γκολ με την εθνική Τσεχίας, ενώ φέτος έχει 11 συμμετοχές με την γερμανική ομάδα. Έχει επίσης αγωνιστεί σε Τέπλιτσε, Σλάβια Πράγας, Σπαρτάκ Μόσχας, Γουέστ Χαμ, Σάλκε και Εσπανιόλ.

Ο Παναθηναϊκός κινείται και σε άλλα μέτωπα μεταγραφικά, με την προσθήκη αριστερού μπακ να αποτελεί επίσης προτεραιότητα.

