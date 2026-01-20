Ο Τραμπ στο Νταβός πιο επιθετικός και φιλόδοξος από ποτέ

Συνοπτικά από ΣΚΑΪ AI toggle Στο επίκεντρο του Νταβός βρίσκονται η Γροιλανδία, το «Συμβούλιο Ειρήνης» για τη Γάζα και οι σχέσεις με Ευρωπαίους και ΝΑΤΟ, με τον Τραμπ να απειλεί με δασμούς.

Ευρωπαίοι αξιωματούχοι βρίσκονται σε συναγερμό, προετοιμάζοντας απαντήσεις και νέες στρατηγικές, καθώς η ατζέντα του Τραμπ στο Νταβός αλλάζει δραματικά τα σχέδια τους.

Ανώτερος Αμερικανός αξιωματούχος προειδοποίησε τους συμμετέχοντες του Νταβός να είναι έτοιμοι για προσβολές όταν ο Τραμπ ανέβει στο βήμα την Τετάρτη.

Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ θα αναχωρήσει για το Νταβός την Τρίτη, αισθανόμενος πιο σίγουρος από ποτέ για την ικανότητά του να επηρεάζει τις διεθνέις εξελίξεις και ταυτόχρονα πιο διατεθειμένος να εκφοβίζει και να επιπλήττει όποιον σταθεί εμπόδιο στο δρόμο του, όπως σημειώνει το Axios.

Τις τελευταίες εβδομάδες, ο Τραμπ έχει δείξει ότι δεν ικανοποιείται πλέον μόνο με το να κυριαρχεί στις ΗΠΑ, καθώς δείχνει πως θέλει να κυριαρχήσει σε όλο τον κόσμο, σχολιάζει το Axios.

Ο Τραμπ κατευθύνεται προς την Ελβετία, αφού απείλησε με δασμούς τη Δανία και άλλους επτά συμμάχους του ΝΑΤΟ — οι οποίοι έστειλαν μικρές δυνάμεις στη Γροιλανδία — αν δεν επιτευχθεί συμφωνία για την παράδοση του νησιού στις ΗΠΑ έως την 1η Φεβρουαρίου.

Κατά τη διάρκεια της παραμονής του στο Νταβός, θα ανακοινώσει ότι επεκτείνει το πεδίο δράσης του «Συμβουλίου Ειρήνης» για τη Γάζα πέρα από τον θύλακα, κάτι που ορισμένοι σύμμαχοι βλέπουν ως προσπάθεια να δημιουργήσει ένα ανταγωνιστικό όργανο απέναντι στο Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ — με τον Τραμπ να κατέχει το μοναδικό βέτο.

«Το Συμβούλιο Ειρήνης δεν θα περιοριστεί στη Γάζα. Είναι ένα Συμβούλιο Ειρήνης για όλο τον κόσμο», δήλωσε στο Axios ανώτερος αξιωματούχος των ΗΠΑ. «Ο πρόεδρος εστιάζει πρώτα στο ημισφαίριο μας, αλλά έχει το βλέμμα του στραμμένο στον κόσμο. Δεν θα έλεγα ότι είναι εμμονικός με την παγκόσμια κυριαρχία. Προτεραιότητά του είναι η Αμερική. Και η Αμερική εξακολουθεί να είναι η ηγετική δύναμη του κόσμου», δήλωσε ο αξιωματούχος.

Οι σύμβουλοι του Τραμπ λένε ότι η σύλληψη του Νικολάς Μαδούρο στη Βενεζουέλα τον έχει ενθαρρύνει ιδιαίτερα. «Κρατάμε την ανάσα μας, αλλά σίγουρα αυτό έχει δώσει στον πρόεδρο ακόμη περισσότερη ελευθερία να επιδεικνύει δύναμη σε όλο τον κόσμο», δήλωσε ένας κορυφαίος σύμβουλος.

Κατά τη διάρκεια της νύχτας, ο Τραμπ ανήρτησε φωτογραφίες τεχνητής νοημοσύνης που δείχνουν τη Γροιλανδία, τον Καναδά και τη Βενεζουέλα ως αμερικανικά εδάφη, προσωπικά μηνύματα από τον Γάλλο πρόεδρο Εμανουέλ Μακρόν και τον Γενικό Γραμματέα του ΝΑΤΟ Μαρκ Ρούτε, καθώς και νέα μηνύματα που εξηγούν γιατί οι ΗΠΑ πρέπει να αποκτήσουν τη Γροιλανδία.

«Το μήνυμα [στο Νταβός] είναι πόσο απίστευτα καλά τα πάει η χώρα μας», δήλωσε ο Τραμπ στους δημοσιογράφους.

Μέχρι πρόσφατα, οι σύμμαχοι των ΗΠΑ ανέμεναν ότι ο Τραμπ στο Νταβός θα εστίαζε στην ανακοίνωση του διοικητικού συμβουλίου για τη Γάζα και την υπογραφή συμφωνίας για την ανοικοδόμηση της Ουκρανίας.

Αντ' αυτού, βρίσκονται σε δύσκολη θέση, συζητώντας πώς να περιορίσουν μια κρίση γύρω από τη Γροιλανδία που απειλεί να διαταράξει το ΝΑΤΟ. Ευρωπαίοι αξιωματούχοι «αναγκάστηκαν να πετάξουν τις σημειώσεις τους για την Ουκρανία και να γράψουν καινούργιες για τη Γροιλανδία», δήλωσε ένας Ουκρανός αξιωματούχος στο Axios.

Ο Τραμπ έθεσε τον τόνο για την εβδομάδα όταν έστειλε επιστολή στον πρωθυπουργό της Νορβηγίας δηλώνοντας ότι, επειδή δεν κέρδισε το Νόμπελ Ειρήνης, δεν θα επικεντρώνεται πλέον κυρίως στην ειρήνη.

Οι Ευρωπαίοι δηλώνουν ότι είναι έτοιμοι να αντεπιτεθούν, δημιουργώντας τις προϋποθέσεις για μια εβδομάδα με έντονες αντιπαραθέσεις στο Νταβός.

Οι χώρες της ΕΕ εξετάζουν ένα μαζικό πακέτο ανταποδοτικών δασμών. Εν τω μεταξύ, η Δανία στέλνει επιπλέον στρατεύματα στη Γροιλανδία.

Στις συζητήσεις της πρώτης ημέρας στο Νταβός, ορισμένοι συμμετέχοντες εξέφρασαν σκεπτικισμό ως προς το αν οι Ευρωπαίοι θα μπορούσαν να ανταποκριθούν στις προκλήσεις του Τραμπ. «Δεν πιστεύω στην αντοχή των Ευρωπαίων», σχολίασε ειρωνικά ένας Αμερικανός βετεράνος του Νταβός.

Σε διάφορες συζητήσεις που προηγήθηκαν της άφιξης του Τραμπ — καμία από τις οποίες δεν είχε σχέση με την ασφάλεια της Αρκτικής — υπήρξαν σχόλια και νευρικό γέλιο σχετικά με την προοπτική μιας αμερικανικής εισβολής.

Η διαμάχη για τη Γροιλανδία έθεσε στο περιθώριο τα σχέδια για την αξιοποίηση της εβδομάδας του Νταβός με σκοπό την επίτευξη συμφωνίας μεταξύ των ΗΠΑ, της Ουκρανίας και των Ευρωπαίων συμμάχων σχετικά με τις εγγυήσεις ασφαλείας και την ανοικοδόμηση της Ουκρανίας.

Ένας Ουκρανός αξιωματούχος δήλωσε ότι το σχέδιο για τους ηγέτες να υπογράψουν το «σχέδιο ευημερίας» ακυρώθηκε. Ένας Αμερικανός αξιωματούχος αρνήθηκε ότι είχε οριστεί κάποια ημερομηνία και είπε ότι το σχέδιο χρειάζεται ακόμη δουλειά.

Ο Τραμπ εξακολουθεί να σχεδιάζει να συναντήσει αρκετούς Ευρωπαίους ηγέτες, αλλά ένας Αμερικανός αξιωματούχος δήλωσε ότι δεν πρέπει να αναμένεται καμία σημαντική εξέλιξη.

Εν τω μεταξύ, οι απεσταλμένοι του Τραμπ, Στιβ Γουίτκοφ και Τζάρετ Κούσνερ, σχεδιάζουν να συναντηθούν με τον Ρώσο απεσταλμένο Κιρίλ Ντμίτριεφ στο Νταβός την Τρίτη για να συζητήσουν το θέμα της Ουκρανίας.

Ο Ντμίτριεφ και άλλοι αξιωματούχοι του Κρεμλίνου επαίνεσαν τον Τραμπ τη Δευτέρα για την πρωτοβουλία του σχετικά με τη Γροιλανδία. Η Μόσχα ανακοίνωσε επίσης ότι ο Τραμπ προσκάλεσε τον Ρώσο πρόεδρο Βλαντιμίρ Πούτιν να συμμετάσχει στο Συμβούλιο Ειρήνης.

Ο Τραμπ σχεδιάζει να διοργανώσει μια εκδήλωση την Πέμπτη για την έναρξη λειτουργίας του συμβουλίου, του οποίου θα είναι πρόεδρος και το οποίο έχει ως επίσημο σκοπό την επίβλεψη της ανοικοδόμησης της Γάζας.

Ωστόσο, το σχέδιο που συνέταξε ο Λευκός Οίκος παρέχει στον Τραμπ δικαίωμα βέτο σε όλες τις αποφάσεις.

«Δεν είναι αυτό που συμφωνήσαμε στο Σαρμ Ελ Σέιχ», δήλωσε ένας ανώτερος Ευρωπαίος αξιωματούχος, αναφερόμενος στη σύνοδο κορυφής στην Αίγυπτο μετά την ανακοίνωση της εκεχειρίας στη Γάζα.

Η Γαλλία ανακοίνωσε ότι δεν θα αποδεχτεί την πρόσκληση του Τραμπ να συμμετάσχει στο συμβούλιο σε αυτό το στάδιο, ενώ αρκετές άλλες ευρωπαϊκές χώρες εξέφρασαν έντονο σκεπτικισμό. Ωστόσο, χώρες όπως το Μαρόκο, το Κατάρ και η Ινδονησία συμφώνησαν να συμμετάσχουν.

Ο Τραμπ προσκάλεσε συνολικά 58 ηγέτες, ανέφερε ο ανώτερος αξιωματούχος των ΗΠΑ που μίλησε στο Axios.

Ο Τραμπ δήλωσε στους δημοσιογράφους ότι «κανείς δεν θέλει» τον Μακρόν ούτως ή άλλως «επειδή θα αποχωρήσει από το αξίωμα πολύ σύντομα». Προέβλεψε ότι ο Γάλλος πρόεδρος θα συμμετάσχει μόλις «επιβάλω δασμό 200% στα κρασιά και τις σαμπάνιες του... αλλά δεν είναι υποχρεωμένος να το κάνει».

JUST IN - Reporter: Can you respond to Macron saying he will not join the board of peace?



Trump: Nobody wants him… I’ll put a 200% tariff on his wines and he’ll join pic.twitter.com/S5pTcTbTvn — Insider Paper (@TheInsiderPaper) January 20, 2026

Λίγες ώρες αργότερα, δημοσίευσε ιδιωτικά μήνυμα από τον Μακρόν, στο οποίο ο Γάλλος ηγέτης έλεγε: «Είμαστε απόλυτα ευθυγραμμισμένοι για τη Συρία. Μπορούμε να κάνουμε σπουδαία πράγματα για το Ιράν. Δεν καταλαβαίνω τι κάνεις με τη Γροιλανδία».

Ακόμη, στο μήνυμα αυτό, ο Μακρόν πρότεινε μια σύνοδο κορυφής των ηγετών της G7 στο Παρίσι την Πέμπτη μετά το Νταβός, «με τους Ουκρανούς, τους Δανούς, τους Σύρους και τους Ρώσους στο περιθώριο». Ο Μακρόν πρόσθεσε ακόμη: «Ας δειπνήσουμε μαζί στο Παρίσι πριν επιστρέψεις στις ΗΠΑ».

Στη συνέχεια, ο Τραμπ δήλωσε ότι συμφώνησε να πραγματοποιηθεί «συνάντηση διαφόρων μερών» για τη Γροιλανδία στο Νταβός, κατά τη διάρκεια μιας «πολύ καλής» τηλεφωνικής συνομιλίας με τον Ρούτε. ΑΚόμη, δημοσίευσε μήνυμα και του Ρούτε,στο οποίο ο γ.γ. του ΝΑΤΟ εξήρε την ηγεσία του Τραμπ, δηλώνοντας ότι «δεσμεύεται να βρει μια λύση για τη Γροιλανδία».

Ο Τραμπ άφησε ανοικτό το ενδεχόμενο χαλάρωσης της απειλής του για δασμούς τη Δευτέρα το βράδυ, όταν είπε σε δημοσιογράφους ότι οι χώρες που απείλησε με δασμούς έστειλαν «λίγα άτομα» στη Γροιλανδία.

Αργότερα όμως έγραψε στο Truth Social ότι «δεν υπάρχει γυρισμός», δημοσίευσε μια φωτογραφία του εαυτού του να τοποθετεί μια αμερικανική σημαία στη Γροιλανδία και χλεύασε το Ηνωμένο Βασίλειο για το ότι «σχεδιάζει να παραχωρήσει» ένα από τα υπερπόντια εδάφη του, το Ντιέγκο Γκαρσία.

«Το να παραχωρεί το Ηνωμένο Βασίλειο εξαιρετικά σημαντική γη είναι πράξη ΜΕΓΑΛΗΣ ΗΛΙΘΙΟΤΗΤΑΣ και αποτελεί ακόμη έναν, σε μια πολύ μακρά σειρά, λόγο εθνικής ασφάλειας για τον οποίο η Γροιλανδία πρέπει να αποκτηθεί», σημείωσε ο Τραμπ.

Ο ανώτερος Αμερικανός αξιωματούχος προειδοποίησε τους συμμετέχοντες του Νταβός να είναι έτοιμοι για προσβολές όταν ο Τραμπ ανέβει στο βήμα την Τετάρτη.

«Ποτέ δεν ξέρεις τι θα ακούσεις σε μια ομιλία του Ντόναλντ Τραμπ μέχρι να την εκφωνήσει», πρόσθεσε ο Αμερικανός αξιωματούχος.

Έπιμέλεια: Στάθης Κετιτζιάν

Πηγή: skai.gr

