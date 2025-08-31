Σε εξέλιξη βρίσκεται από τις πρώτες πρωινές ώρες σήμερα, Κυριακή παρουσία 8 δικαστικών λειτουργών, εκτεταμένη αστυνομική επιχείρηση σε Χανιά και Ρέθυμνο για την εξάρθρωση εγκληματικής οργάνωσης, τα μέλη της οποίας εμπλέκονται μεταξύ άλλων σε διακίνηση ναρκωτικών, οπλισμού και εκβιάσεις.

Σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ., έχουν συλληφθεί μέχρι στιγμής 48 άτομα, ενώ έχουν κατασχεθεί ποσότητες κάνναβης και κοκαΐνης, καθώς και πιστόλια, πολεμικά τυφέκια και οχήματα.

Στην υπόθεση εμπλέκονται και ένστολοι. Μέχρι στιγμής ένας αστυνομικός, δυο στρατιωτικοί και ένας που υπηρετεί στην αεροπορία έχουν συλληφθεί στα Χανιά.

Την έρευνα και τις συλλήψεις συντονίζει η Υποδιεύθυνση Ασφάλειας Χανίων.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.