Γ. Στάσσης από το Νταβός: Πώς η ΔΕΗ εξελίσσεται σε Powertech Όμιλο

Συνοπτικά από ΣΚΑΪ AI toggle Ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της ΔΕΗ, Γεώργιος Στάσσης, παρουσίασε στο «World Economic Forum Annual Meeting 2026» στο Νταβός τη στρατηγική του Ομίλου για την ενεργειακή μετάβαση και τον επιχειρηματικό μετασχηματισμό, εστιάζοντας στις τεχνολογικές καινοτομίες που προωθούν την αποανθρακοποίηση.

Ο Όμιλος ΔΕΗ έχει αναδιαμορφώσει ριζικά το ενεργειακό του χαρτοφυλάκιο τα τελευταία έξι χρόνια, εγκαταλείποντας πλήρως τον λιγνίτη, που παλαιότερα κάλυπτε το 35% της παραγωγής, με στόχο να τερματίσει τελείως την παραγωγή από άνθρακα μέχρι το τέλος του 2026.

Η ΔΕΗ υλοποιεί ένα από τα ταχύτερα προγράμματα αποανθρακοποίησης στην Ευρώπη, ενώ παράλληλα αναπτύσσει ένα ολιστικό σύστημα καθαρής και ευέλικτης ενέργειας στη Νοτιοανατολική Ευρώπη.

Τη στρατηγική του Ομίλου ΔΕΗ για την ενεργειακή μετάβαση και τον μετασχηματισμό του επιχειρηματικού μοντέλου της εταιρείας παρουσίασε ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος του Ομίλου, Γεώργιος Στάσσης, στο «World Economic Forum Annual Meeting2026» στο Davos της Ελβετίας, σε κεκλεισμένων των θυρών συνάντηση της πρωτοβουλίας «Από τον άνθρακα στην καθαρή ενέργεια» (Coal to Clean) με θέμα τις τεχνολογικές καινοτομίες για την προώθηση της ενεργειακής μετάβασης.

«Στο Νταβός, μιλάμε για συνεργασία. Στον τομέα της ενέργειας, πρέπει να είναι πρακτική. Οι κυβερνήσεις δίνουν την κατεύθυνση. Οι επενδυτές δίνουν τη δυνατότητα ανάπτυξης σε μεγαλύτερη κλίμακα. Οι επιχειρήσεις όπως η ΔΕΗ υλοποιούν — μετατρέποντας τη φιλοδοξία σε καινοτόμες υποδομές που διατηρούν τις οικονομίες σε λειτουργία και δημιουργούν ανάπτυξη», ανέφερε ο επικεφαλής της ΔΕΗ, όπως αναφέρεται από την επιχείρηση.

Ο κ. Στάσσης περιέγραψε τον ριζικό μετασχηματισμό του Ομίλου ΔΕΗ, ο οποίος τα τελευταία έξι χρόνια έχει αναδιαμορφώσει πλήρως το ενεργειακό του χαρτοφυλάκιο, αφήνοντας πίσω τον λιγνίτη και στρεφόμενος σε καθαρές και ευέλικτες μορφές ενέργειας. «Ήμασταν μια εταιρεία στην οποία η παραγωγή από λιγνίτη αποτελούσε το 35% περίπου της συνολικής παραγωγής ενέργειας. Μέχρι το τέλος του έτους θα έχουμε αφήσει πίσω μας τελείως τον άνθρακα», τόνισε ο CEO της ΔΕΗ. Αυτός ο δομικός μετασχηματισμός πραγματοποιήθηκε σε σχετικά σύντομο χρονικό διάστημα και κατέστη εφικτός χάρη σε δύο στρατηγικές επιλογές: ο Όμιλος υλοποιεί ένα από τα ταχύτερα προγράμματα αποανθρακοποίησης στην Ευρώπη και ταυτόχρονα αναπτύσσει πολύ γρήγορα ένα ολιστικό σύστημα καθαρής και ευέλικτης ενέργειας στη Νοτιοανατολική Ευρώπη.

Η ενεργειακή μετάβαση για τον όμιλο ΔΕΗ δεν αφορά απλώς στην αντικατάσταση της λιγνιτικής παραγωγής, αλλά τον ανασχεδιασμό και τη δημιουργία νέων οικονομικών οικοσυστημάτων. «Οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας είναι σήμερα ο πιο ανταγωνιστικός τρόπος παραγωγής νέας ενέργειας και μπορούν να καλύψουν το μεγαλύτερο μέρος της ζήτησης. Ωστόσο, για να αξιοποιηθεί πλήρως η αξία τους, πρέπει να συνδυαστούν με ευέλικτες λύσεις, όπως μπαταρίες, αντλησιοταμίευση, ευέλικτες μονάδες φυσικού αερίου και ισχυρότερες περιφερειακές διασυνδέσεις, όπου αυτό είναι εφικτό», εξήγησε ο κ. Στάσσης, τονίζοντας ότι μαζί, αυτές οι λύσεις μπορούν να εξασφαλίσουν και την ασφάλεια εφοδιασμού και καλύτερες τιμές και να οδηγήσουν στην αποανθρακοποίηση.

Η αξιοποίηση των πρώην λιγνιτικών περιοχών έχει καταστεί βασικός πυλώνας της στρατηγικής της ΔΕΗ. Σύμφωνα με τον κ. Στάσση, οι πρώην λιγνιτικές περιοχές της ΔΕΗ δεν αποτελούν «εγκλωβισμένα» περιουσιακά στοιχεία, αντιθέτως είναι στρατηγικά πλεονεκτήματα για τον Όμιλο, καθώς εκεί υπάρχουν ήδη έτοιμα δίκτυα, βιομηχανική γη και εξειδικευμένο ανθρώπινο δυναμικό.

Ο πρόεδρος της ΔΕΗ περιέγραψε το στρατηγικό επενδυτικό πλάνο του Ομίλου, βάσει του οποίου οι πρώην λιγνιτικές εκτάσεις στη Δυτική Μακεδονία μεταμορφώνονται σε έναν τεχνολογικό και πράσινο ενεργειακό κόμβο για τη χώρα και τη Νοτιοανατολική Ευρώπη, όπου θα χρησιμοποιηθούν ένα πλήθος διαφορετικών, νέων και καινοτόμων τεχνολογιών. Σε αυτές περιλαμβάνονται πάνω από 3.000 MW εγκατεστημένη ισχύς από ΑΠΕ, νέες σύγχρονες μονάδες συμβατικής και εναλλακτικής παραγωγής, συστήματα αποθήκευσης με μπαταρίες, δύο αντλησιοταμιευτικά έργα - οι «φυσικές μπαταρίες», που θα αξιοποιούν τα ορυχεία σε Καρδιά και Νότιο Πεδίο για να αποθηκεύουν ενέργεια σε μορφή βαρυτικού υδροδυναμικού - η πρώτη βιομηχανικής κλίμακας μονάδα παραγωγής υδρογόνου από ανανεώσιμες πηγές στο Αμύνταιο και η μετατροπή των παλαιών γεννητριών στον ΑΗΣ Καρδιάς σε σύγχρονους πυκνωτές που συμβάλλουν σημαντικά στην εξισορρόπηση του συστήματος υπερυψηλής τάσης.

Ειδική αναφορά έκανε ο πρόεδρος της ΔΕΗ στον κομβικό ρόλο που κατέχει η δημιουργία ενός νέου gigadata center στον ΑΗΣ Αγίου Δημητρίου στο συνολικό επενδυτικό πλάνο του Ομίλου στη Δυτική Μακεδονία. Το νέο giga data center, το οποίο η ΔΕΗ είναι έτοιμη να ξεκινήσει να κατασκευάζει μόλις συμφωνήσει με τους hyperscalers που θα το χρησιμοποιούν, θα είναι από τα μεγαλύτερα στην Ευρώπη και θα μεταμορφώσει τον χαρακτήρα της περιοχής, δίνοντας νέα πνοή ανάπτυξης, καθώς γύρω του θα δημιουργηθεί ένα οικοσύστημα τεχνολογίας. Η παροχή της ενέργειας στο giga datacenter θα γίνεται behind-the-meter, δηλαδή οι ανάγκες του δε θα επιβαρύνουν το ενεργειακό σύστημα της χώρας.

«Το πλάνο μας για τη Δυτική Μακεδονία είναι μια δήλωση μετασχηματισμού, μετατρέπουμε την παρακαταθήκη του άνθρακα σε μια πλατφόρμα για καινοτομία, ανταγωνιστικότητα, απασχόληση και μακροπρόθεσμη περιφερειακή ανάπτυξη. Αντικατοπτρίζει τον ευρύτερο μετασχηματισμό της ΔΕΗ, που αλλάζει ρόλο και ξεφεύγει από την απλή προμήθεια ενέργειας. Είμαστε μία εταιρεία που βρίσκεται στο σταυροδρόμι της ενέργειας και του ψηφιακού κόσμου».

Όσον αφορά στις προϋποθέσεις για την ενεργειακή μετάβαση, ο κ. Στάσσης σχολίασε ότι αυτό που χρειάζεται είναι σαφήνεια και ταχύτητα προσθέτοντας ότι εξίσου κρίσιμες είναι επίσης η ταχύτερη χορήγηση αδειών καθώς και η ανάπτυξη των δικτύων. «Τα κεφάλαια είναι διαθέσιμα σε παγκόσμιο επίπεδο αλλά ρέουν εκεί όπου η υλοποίηση είναι διασφαλισμένη» τόνισε.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

