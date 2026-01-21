Λογαριασμός
Πλημμύρισαν Ηλεκτρικός και Τραμ - Σε ποια τμήματα διεξάγεται η κυκλοφορία

Μέρος του δικτύου τόσο του Ηλεκτρικού, όσο και του Τραμ πλημμύρισε, με συνέπεια η κυκλοφορία να διεξάγεται σε ορισμένα τμήματα.

Σταθμός Μοσχάτου

Προβλήματα στην κυκλοφορία του Ηλεκτρικού και του τραμ προκάλεσε η σφοδρή βροχόπτωση που έπληξε τις τελευταίες ώρες την Αττική.

Όπως ανακοίνωσε η ΣΤΑΣΥ, μέρος του δικτύου τόσο του Ηλεκτρικού, όσο και του Τραμ πλημμύρισε, με συνέπεια η κυκλοφορία να διεξάγεται σε ορισμένα τμήματα.

Πιο αναλυτικά η ανακοίνωση της ΣΤΑΣΥ: 

Σας ενημερώνουμε, πως η κυκλοφορία στη Γραμμή 1 του Μετρό διεξάγεται στα τμήματα Πειραιάς  - Φάληρο - Πειραιάς και Ταύρος - Κηφισιά - Ταύρος, λόγω εισροής υδάτων στη Γραμμή στην περιοχή μεταξύ Φαλήρου - Μοσχάτου.  Εκτός λειτουργίας είναι προσωρινά οι σταθμοί  Μοσχάτο και Καλλιθέα.
Στη Γραμμή 7 του Τραμ Ασκληπιείο Βούλας- Αγία Τριάδα Πειραιά η κυκλοφορία διεξάγεται στο τμήμα Παλαιό Δημαρχείο  - ΣΕΦ, λόγω εισροής υδάτων στον τροχιόδρομο στις περιοχές της Γλυφάδας και του Πειραιά.

Πηγή: skai.gr

