Η ΑΕΚ πήρε τη νίκη στην πρεμιέρα της φάσης των «16» του FIBA Champions League, αφού επικράτησε στον ελληνικό εμφύλιο της Καρδίτσας Ιαπωνικής με 88-73, πολύ πιο δύσκολα απ' ότι δείχνει το τελικό σκορ. Η «Βασίλισσα» προηγήθηκε 12-0, ωστόσο οι φιλοξενούμενοι πέρασαν γρήγορα μπροστά με 14-15 και από εκείνο το σημείο ήταν ένας διαρκής βραχνάς για την ομάδα του Σάκοτα, μέχρι τα μέσα του 4ου δεκαλέπτου, όταν οι γηπεδούχοι πάτησαν γκάζι. Χωρίς τον Λεκαβίτσιους των 28 πόντων, δύσκολα θα νικούσε η ΑΕΚ, που στηρίχθηκε στην περιφέρειά της, καθώς τα προβλήματα κάτω από τα καλάθι είναι ακόμη άλυτα μετά τη φυγή του Σίλβα.

Η αναμέτρηση ξεκίνησε με την ΑΕΚ να μπαίνει… φουριόζα στο παρκέ της Sunel Arena! Ο Άρμς με καλάθι-φάουλ, ο Μπάρτλεϊ με τρίποντο και οι Σκορδίλης, Φλιώνης διαμόρφωσαν το 12-0, ενώ η Καρδίτσα ξεκίνησε με 0/3 δίποντα και 0/2 δίποντα, μένοντας χωρίς πόντο στα 4 πρώτα αγωνιστικά λεπτά. Ο Μπ. Τζέφερσον έσπασε το ρόδι για τους φιλοξενούμενους με τρίποντο, ενώ ευστόχησε και σε δύο βολές για το 12-5, ο Γκρέι έκανε το 14-5, ενώ οι φιλοξενούμενοι απάντησαν με σερί 10-0, για να πάρουν το πρώτο τους προβάδισμα στο ματς (14-15), με τον Μπ. Τζέφερσον να εντυπωσιάζει, έχοντας τους 10 πόντους της! Ο Λεκαβίτσιους με 5 σερί πόντους έβαλε ξανά μπροστά την ΑΕΚ (19-17), ο Φίζελ με μία βολή έβαλε τον πρώτο του πόντο ως παίκτης της Ένωσης, ενώ η πρώτη περίοδος ολοκληρώθηκε με τους γηπεδούχους να βρίσκονται μπροστά με 20-19.

Το δεύτερο δεκάλεπτο ξεκίνησε με τον Λεκαβίτσιους να γίνεται ο πρώτος σκόρερ της ΑΕΚ με 7 πόντους, διαμορφώνοντας το 22-19, ο Χόρχλερ με σερί καλάθια του μείωσε σε 24-23, ενώ οι φιλοξενούμενοι πέρασαν και μπροστά με 28-26, με ένα λέι απ του Ντ. Τζέφερσον. Το ντέρμπι συνεχίστηκε μέχρι και το τέλος του πρώτου ημιχρόνου, με την Καρδίτσα να περνά μπροστά 35-32 με τρίποντο του Δίπλαρου και λέι απ του Ντ. Τζέφερσον, ενώ το πρώτο ημίχρονο ολοκληρώθηκε με το σκορ στο 34-37.

Ο Φλιώνης με σερί καλάθια του έφτασε τους 12 και έβαλε την ΑΕΚ μπροστά με 38-37, ο Χόρχλερ με τρίποντο έκανε το 38-40, ενώ οι δύο ομάδες συνέχισαν να ανταλλάσουν καλάθια, με τον Λεκαβίτσιους να έχει 6 σερί πόντους για την Ένωση και με την Καρδίτσα να προηγείται με 48-44, χάρη σε καλάθια από Χόρχλερ και Ντ. Τζέφερσον. Μπάρτλεϊ και Καμπερίδης με σερί τρίποντα έφεραν το 47-51, πριν ο Χόρχλερ βάλει τους φιλοξενούμενους για πρώτη φορά στο +6 (47-53). Ο Γκρέι με επιβλητικό κάρφωμα μείωσε σε 49-53 και ο Μπ. Τζέφερσον σκόραρε για πρώτη φορά μετά από την πρώτη περίοδο, πριν ο Έλις ευστοχήσει σε τρίποντο για να κάνει το 51-59, ενώ ο Λεκαβίτσιους με buzzer-beater δίποντο διαμόρφωσε το 53-59 στη λήξη της τρίτης περιόδου.

Ο Λεκαβίτσιους έφτασε τους 18 προσωπικούς πόντους για να μειώσει σε 56-59 για χάρη της ΑΕΚ, ο Χαραλαμπόπουλος έφερε το ματς ξανά στον πόντο, ενώ το σερί των γηπεδούχων έφτασε στο 10-0 με καλάθι-φάουλ του Γκρέι, ο οποίος έκανε το 61-59. Κασελάκης και Μάντσεν έβαλαν τα πρώτα καλάθια της Καρδίτσας στην τέταρτη περίοδο και ο Μπάρτλεϊ με τρίποντο διαμόρφωσε το 64-63, πριν ο Λεκαβίτσιους με καλάθι-φάουλ κάνει το 67-65, φτάνοντας τους 21 προσωπικούς πόντους! Ο Μπάρτλεϊ με βολές του έβαλε την ΑΕΚ στο +5 (70-65), ενώ Λεκαβίτσιους και Φλιώνης με μεγάλα καλάθια τους έφεραν την ομάδα τους στο +9 (77-68), με την ΑΕΚ να παίρνει τελικά τη νίκη με 88-73, έχοντας υπέρ της επί μέρους σκορ 35-14 στην τελευταία περίοδο!

Τα δεκάλεπτα: 20-19, 34-37, 53-59, 88-73

