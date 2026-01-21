Σοβαρά προβλήματα έχει προκαλέσει η σφοδρή κακοκαιρία που πλήττει την Αθήνα, με δρόμους να μετατρέπονται σε ποτάμια και την κυκλοφορία να διεξάγεται με μεγάλη δυσκολία.

Βίντεο από την Άνω Γλυφάδα καταγράφει χαρακτηριστικές εικόνες της κατάστασης, με ορμητικά νερά να παρασύρουν αυτοκίνητα και κάδους απορριμμάτων, αποκαλύπτοντας το μέγεθος του προβλήματος.

Τα έντονα καιρικά φαινόμενα συνεχίζουν να πλήττουν την Αττική, ενώ οι Αρχές καλούν τους πολίτες να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί στις μετακινήσεις τους.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.