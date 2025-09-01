1η Συνάντηση του Pleathora B2B Club

Ο χρόνος μετράει αντίστροφα για την 1η Συνάντηση του Pleathora Β2Β Club του πρώτου εγχειρήματος ποιότητας και καινοτομίας στον Αγροδιατροφικό Τομέα.
Πότε και που;
Παρασκευή 5 Σεπτεμβρίου, ώρες 5-8μμ, στο αγρόκτημα της “Οργάνωσης Γη”, Λ. Δημοκρατίας 67, Ίλιον, Αττική.
Ποιοι συμμετέχουν;
Επιχειρηματίες και στελέχη εταιρειών με «πράσινα», ποιοτικά και καινοτόμα προϊόντα και συναφείς υπηρεσίες, από τους τομείς των αγροτικών προϊόντων, τροφίμων και ποτών.
Τι κερδίζουν οι συμμετέχοντες;
- Ενημέρωση από έμπειρα στελέχη σε θέματα ποιότητας, έξυπνων εφαρμογών και επιδοτήσεων ΕΣΠΑ
- Στοχευμένη δικτύωση με καινοτόμους επιχειρηματίες, σε χαλαρό περιβάλλον
- Δυνατότητα παρουσίασης επιλεγμένων προϊόντων / υπηρεσιών τους σε πιθανούς πελάτες και συνεργάτες
- Ειδικές Β2Β προσφορές από χορηγούς
Τι διαφορετικό υπάρχει;
- Η συνάντηση είναι ολιγομελής (έως 20 άτομα) ώστε να υπάρχει ο χρόνος και η δυνατότητα για ουσιαστική συζήτηση και επικοινωνία..
- Ενημέρωση για τις τελευταίες εξελίξεις από έμπειρα στελέχη της αγοράς
- Το βάρος δίνεται στο να απαντηθούν τα ερωτήματα των συμμετεχόντων και να προκύψουν λύσεις που διευκολύνουν τη δική τους δουλειά
- Η 3ωρη συνάντηση ολοκληρώνεται με βιολογικά κεράσματα και εστιασμένη δικτύωση, περίπου μίας ώρας.
Ποιοι οι ομιλητές;
- Ευάγγελος Μαργκέλης, Commercial & Business Development Director της BSS θα επικεντρωθεί σε θέματα ποιότητας και ενισχύσεων ΕΣΠΑ
- Ανδρέας Ζερκούλης, CEO / Co-Founder της inagros. θα εστιάσει σε σύγχρονες τεχνολογικές υπηρεσίες έξυπνης και βιώσιμης γεωργίας.
- Δημήτρης Πρωτούλης, Founder της Pleathora, συντονιστής συζήτησης
Για ενημέρωση και κλείσιμο θέσης, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκεφθούν την ιστοσελίδα https://www.pleathora.com/b2b-club. Θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας.
