Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

1η Συνάντηση του Pleathora B2B Club

Πότε και που; Παρασκευή 5 Σεπτεμβρίου, ώρες 5-8μμ, στο αγρόκτημα της “Οργάνωσης Γη”, Λ. Δημοκρατίας 67, Ίλιον, Αττική 

Pleathora Β2Β Club

Ο χρόνος μετράει αντίστροφα για την 1η Συνάντηση του Pleathora Β2Β Club του πρώτου εγχειρήματος ποιότητας και καινοτομίας στον Αγροδιατροφικό Τομέα.

Πότε και που;

Παρασκευή 5 Σεπτεμβρίου, ώρες 5-8μμ, στο αγρόκτημα της “Οργάνωσης Γη”, Λ. Δημοκρατίας 67, Ίλιον, Αττική.

Ποιοι συμμετέχουν;

Επιχειρηματίες και στελέχη εταιρειών με «πράσινα», ποιοτικά και καινοτόμα προϊόντα και συναφείς υπηρεσίες, από τους τομείς των αγροτικών προϊόντων, τροφίμων και ποτών.

Τι κερδίζουν οι συμμετέχοντες;

  • Ενημέρωση από έμπειρα στελέχη σε θέματα ποιότητας, έξυπνων εφαρμογών  και επιδοτήσεων ΕΣΠΑ
  • Στοχευμένη δικτύωση με καινοτόμους επιχειρηματίες, σε χαλαρό περιβάλλον
  • Δυνατότητα παρουσίασης επιλεγμένων προϊόντων / υπηρεσιών τους σε πιθανούς πελάτες και συνεργάτες
  • Ειδικές Β2Β προσφορές από χορηγούς 

Τι διαφορετικό υπάρχει; 

  • Η συνάντηση είναι ολιγομελής (έως 20 άτομα)  ώστε να υπάρχει ο χρόνος και η δυνατότητα για ουσιαστική συζήτηση και επικοινωνία..
  • Ενημέρωση για τις τελευταίες εξελίξεις από έμπειρα στελέχη της αγοράς 
  • Το βάρος δίνεται στο να απαντηθούν τα ερωτήματα των συμμετεχόντων και να προκύψουν λύσεις που διευκολύνουν τη δική τους δουλειά
  • Η  3ωρη συνάντηση ολοκληρώνεται  με βιολογικά κεράσματα  και εστιασμένη δικτύωση, περίπου μίας ώρας.

Ποιοι οι ομιλητές;

  • Ευάγγελος Μαργκέλης, Commercial & Business Development Director της BSS θα επικεντρωθεί σε θέματα ποιότητας και ενισχύσεων ΕΣΠΑ 
  • Ανδρέας Ζερκούλης, CEO / Co-Founder της  inagros. θα εστιάσει σε σύγχρονες τεχνολογικές υπηρεσίες έξυπνης και βιώσιμης γεωργίας.
  • Δημήτρης Πρωτούλης, Founder της Pleathora, συντονιστής συζήτησης

Για ενημέρωση και κλείσιμο θέσης, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκεφθούν την ιστοσελίδα https://www.pleathora.com/b2b-club. Θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας.
 

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
0 0 Bookmark