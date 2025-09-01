1η Συνάντηση του Pleathora B2B Club

Ο χρόνος μετράει αντίστροφα για την 1η Συνάντηση του Pleathora Β2Β Club του πρώτου εγχειρήματος ποιότητας και καινοτομίας στον Αγροδιατροφικό Τομέα.

Πότε και που;

Παρασκευή 5 Σεπτεμβρίου, ώρες 5-8μμ, στο αγρόκτημα της “Οργάνωσης Γη”, Λ. Δημοκρατίας 67, Ίλιον, Αττική.

Ποιοι συμμετέχουν;

Επιχειρηματίες και στελέχη εταιρειών με «πράσινα», ποιοτικά και καινοτόμα προϊόντα και συναφείς υπηρεσίες, από τους τομείς των αγροτικών προϊόντων, τροφίμων και ποτών.

Τι κερδίζουν οι συμμετέχοντες;

Ενημέρωση από έμπειρα στελέχη σε θέματα ποιότητας, έξυπνων εφαρμογών και επιδοτήσεων ΕΣΠΑ

Στοχευμένη δικτύωση με καινοτόμους επιχειρηματίες, σε χαλαρό περιβάλλον

Δυνατότητα παρουσίασης επιλεγμένων προϊόντων / υπηρεσιών τους σε πιθανούς πελάτες και συνεργάτες

Ειδικές Β2Β προσφορές από χορηγούς

Τι διαφορετικό υπάρχει;

Η συνάντηση είναι ολιγομελής (έως 20 άτομα) ώστε να υπάρχει ο χρόνος και η δυνατότητα για ουσιαστική συζήτηση και επικοινωνία..

Ενημέρωση για τις τελευταίες εξελίξεις από έμπειρα στελέχη της αγοράς

Το βάρος δίνεται στο να απαντηθούν τα ερωτήματα των συμμετεχόντων και να προκύψουν λύσεις που διευκολύνουν τη δική τους δουλειά

Η 3ωρη συνάντηση ολοκληρώνεται με βιολογικά κεράσματα και εστιασμένη δικτύωση, περίπου μίας ώρας.

Ποιοι οι ομιλητές;

Ευάγγελος Μαργκέλης, Commercial & Business Development Director της BSS θα επικεντρωθεί σε θέματα ποιότητας και ενισχύσεων ΕΣΠΑ

Ανδρέας Ζερκούλης, CEO / Co-Founder της inagros. θα εστιάσει σε σύγχρονες τεχνολογικές υπηρεσίες έξυπνης και βιώσιμης γεωργίας.

Δημήτρης Πρωτούλης, Founder της Pleathora, συντονιστής συζήτησης

Για ενημέρωση και κλείσιμο θέσης, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκεφθούν την ιστοσελίδα https://www.pleathora.com/b2b-club. Θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας.



