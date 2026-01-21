Κακοκαιρία: Χείμαρροι στην Αττική: «Φούσκωσαν» Ιλισός και Ποδονίφτης

Σοβαρά προβλήματα προκάλεσε η κακοκαιρία που έπληξε το λεκανοπέδιο της Αττικής, θέτοντας σε συναγερμό τις Αρχές.

Οι εντονες βροχοπτώσεις είχαν ως αποτέλεσμα την απότομη άνοδο της στάθμης ρεμάτων και ποταμών, με τον Ιλισό να βρίσκεται σε οριακό σημείο, ενώ σε περιοχές του Πειραιά, όπως το Πέραμα και το Κερατσίνι, «άνοιξαν οι ουρανοί» με αποτέλεσμα να πλημμυρίσουν οι δρόμοι.

Την ίδια ώρα, στο ρέμα του Ποδονίφτη, τα νερά «φούσκωσαν» επικίνδυνα, επιβεβαιώνοντας τη δυναμική του χειμάρρου σε συνθήκες έντονης βροχόπτωσης.

Άνοιξαν οι ουρανοί σε Πέραμα και Κερατσίνι - Κλειστή η Δημοκρατίας

Η επέλαση της σφοδρής κακοκαιρίας είχε ως αποτέλεσμα την διακοπή της κυκλοφορίας στο Νέο Ικόνιο και συγκεκριμένα στη συμβολή της Δημοκρατίας με τη Γρηγορίου Λαμπράκη καθώς από τον όγκο βροχής έχει δημιουργηθεί ένα σιντριβάνι στον δρόμο, ο οποίος έχει πλημμυρίσει.

Συναγερμός για τον Ιλισό - Σε οριακό σημείο η στάθμη

Την ίδια ώρα, εντυπωσιακές είναι οι εικόνες που κατέγραψε ο φακός του Orange Press Agency από το ρέμα του Ποδονίφτη, καθώς η κακοκαιρία που πλήττει το λεκανοπέδιο είχε ως αποτέλεσμα να «φουσκώσουν» τα νερά του χειμάρρου. Το βίντεο αποτυπώνει την ορμή του νερού λίγο πριν αυτό καταλήξει στον Κηφισό, επιβεβαιώνοντας τη δυναμική του ρέματος σε συνθήκες έντονης βροχόπτωσης.

​Ο Ποδονίφτης είναι ένας ιστορικός χείμαρρος της Αττικής με αφετηρία τις νοτιοδυτικές πηγές του Πεντελικού Όρους. Η διαδρομή του είναι μεγάλη: κατέρχεται από το Πάτημα Χαλανδρίου και τη Φιλοθέη, συμβάλλει με το Ρέμα Πολυδρόσου και διασχίζει πυκνοκατοικημένες περιοχές όπως η Καλογρέζα, η Νέα Ιωνία και η Νέα Φιλαδέλφεια, αποτελώντας μάλιστα φυσικό σύνορο μεταξύ των Δήμων Αθηναίων και Ν. Φιλαδέλφειας-Ν. Χαλκηδόνας.

​Αν και μεγάλο τμήμα του ρέματος έχει πλέον καλυφθεί και υπογειοποιηθεί λόγω της οικιστικής ανάπτυξης, ο Ποδονίφτης διατηρεί ακόμα την «άγρια» ομορφιά του σε συγκεκριμένα σημεία που παραμένουν ανοιχτά, όπως στην Πεντέλη, τη Φιλοθέη, αλλά και στο τμήμα μήκους 770 μέτρων στον Δήμο Αθηναίων (από την οδό Εράτωνος έως την οδό Χαλκίδος).

​Σήμερα, λειτουργώντας ως βασικός αγωγός εκτόνωσης, ο Ποδονίφτης συγκεντρώνει τα βρόχινα ύδατα μαζί με ρέματα από τις Αχαρνές, οδηγώντας τα στον Κηφισό ποταμό.

