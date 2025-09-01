Νέα στοιχεία έρχονται στο φως της δημοσιότητας για τη μεγάλη εγκληματική οργάνωση που εξάρθρωσε η ΕΛ.ΑΣ. στην Κρήτη. Η έρευνα αποκάλυψε εκτεταμένο κύκλωμα που δραστηριοποιούνταν σε ναρκωτικά, οπλισμό, εκβιασμούς και ξέπλυμα χρήματος, οδηγώντας μέχρι στιγμής σε 48 συλλήψεις, ανάμεσά τους στρατιωτικοί, αστυνομικοί και επιχειρηματίες.

Η υπόθεση ξετυλίχτηκε μετά την τοποθέτηση εμπρηστικού μηχανισμού σε σπίτι αστυνομικού στην Κρήτη και μια κλειστή ομάδα αστυνομικών εργάζονταν στην υπόθεση μυστικά επί 8 μήνες.

Μάλιστα, σύμφωνα με το ρεπορτάζ του ΣΚΑΪ, οι ύποπτοι δεν χρησιμοποιούσαν διαδικτυακές εφαρμογές κρυπτογράφησης αλλά κανόνιζαν από τα κινητά τους τηλέφωνα τις «δουλειές» τους, καθώς πίστευαν πως δεν τους άγγιζε κανείς.

Από τους 48 συλληφθέντες, οι 16 είναι ήδη στη φυλακή καθώς είχαν συλληφθεί για υποθέσεις ναρκωτικών και όπλων.

Οι φερόμενοι ως αρχηγοί του κυκλώματος είναι δύο αδέρφια, γνωστά στο νησί, που έχουν ένα πολυτελέστατο ξενοδοχείο, δύο γνωστά beach bar στη Μεγαλόνησο καθώς και άλλα καταστήματα, από τα οποία φαίνεται πως έκαναν ξέπλυμα. Μάλιστα, τα συγκεκριμένα πρόσωπα είχαν και στο παρελθόν διαφορές με το νόμο και είχαν κατηγορηθεί για εκβιασμούς και εμπόριο όπλων.

Στο κύκλωμα φέρεται να εμπλέκονται και κληρικοί, μεταξύ των οποίων και ένας αρχιμανδρίτης. Στη δικογραφία, που ακόμα συντάσσεται, φαίνεται πως υπάρχουν συνομιλίες για μια περίεργη αγοραπωλησία εκκλησιαστικής έκτασης στη Μεγαλόνησο, η οποία φαίνεται να πωλήθηκε νόμιμα αλλά υπάρχουν παρατυπίες για τα χρήματα. Συνομιλίες που ερευνώνται, υπάρχουν και με άλλους κληρικούς.

Οι έρευνες συνεχίζονται, ενώ δεν αποκλείεται να υπάρξουν και άλλες συλλήψεις για την υπόθεση, με αξιωματικό που έχει γνώση των ερευνών να αναφέρει στον ΣΚΑΪ και τον Θεοδόση Πάνου πως «ακόμα είμαστε στην κορυφή του παγόβουνου. Φοβάμαι ότι η βάση κρύβει περισσότερες εκπλήξεις από αυτές που έχουμε δει μέχρι σήμερα».

Τι λέει στον ΣΚΑΪ η εκπρόσωπος Τύπου της ΕΛΑΣ

Παράλληλα, μιλώντας στον ΣΚΑΪ η εκπρόσωπος Τύπου της ΕΛΑΣ, Κωνσταντία Δημογλίδου αναφέρει πως «όσον αφορά τον ρόλο του αστυνομικού, διευκόλυνε κατά κάποιον τρόπο και έδινε πληροφορίες για το κύκλωμα αλλά μένει να αποδειχτεί. Υπάρχουν και κάποιοι ένστολοι των ενόπλων δυνάμεων που φαίνεται να εμπλέκονται στη διακίνηση ναρκωτικών».

«Κατά καιρούς κάποιοι από τους κατηγορούμενους έχουν απασχολήσει την αστυνομία και κάποιοι έχουν εκτίσει και ποινές φυλάκισης. Δεν είναι η πρώτη φορά που οι αστυνομικοί βρίσκονται μπροστά σε αυτούς τους ανθρώπους. Το να οδηγήσεις 48 ανθρώπους στη δικαιοσύνη δεν είναι καθόλου εύκολο και να εξιχνιάσεις ένα τόσο μεγάλο κύκλωμα. Μιλάμε για 8 μήνες έρευνας, καταλαβαίνετε πόσα στοιχεία έχουν προκύψει. Θα δούμε ποιες θα είναι οι διώξεις γιατί αναφέρονται και κάποια πρόσωπα της εκκλησίας».

Για τα δύο αδέρφια – επιχειρηματίες η εκπρόσωπος Τύπου της ΕΛΑΣ ανέφερε πως «κάπως έπρεπε να διοχετεύουν το χρήμα κέρδιζαν από το εμπόριο όπλων και ναρκωτικών. Κατά τη διάρκεια της επιχείρησης, φαίνεται πως δεν περίμεναν πως θα συλληφθούν από τις αστυνομικές αρχές. Δεν είχαν καταλάβει σίγουρα πως γίνεται έρευνα σε βάρος τους».

Για τον κληρικό και τον ρόλο του η κυρία Δημογλίδου σημειώνει πως «υπάρχουν κάποιες αναφορές για θέματα εκβιασμών. Δεν έχει ξεκαθαρίσει ακόμη. Αυτά αποτυπώνονται στη δικογραφία και από δω και πέρα θα δούμε αν δεχτούν κάποια εισαγγελική εντολή οι αστυνομικοί για να διενεργήσουν περαιτέρω έρευνα για αυτό».

«Μπορεί να προκύψει εμπλοκή και άλλων ατόμων», κατέληξε η εκπρόσωπος Τύπου της ΕΛΑΣ.



