Σοβαρά προβλήματα και μεγάλη αναστάτωση προκάλεσε η έντονη βροχόπτωση που έπληξε το απόγευμα της Τετάρτης 21 Ιανουαρίου την Δημοτική Κοινότητα Αμαρύνθου του Δήμου Ερέτριας. Η κακοκαιρία που σαρώνει τις τελευταίες ώρες την Εύβοια δοκίμασε τις αντοχές των υποδομών, με τα φαινόμενα να βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη και να δημιουργούν επικίνδυνες συνθήκες για τους πολίτες.

Το περιστατικό που ξεχώρισε για την επικινδυνότητά του σημειώθηκε σε κεντρικό σημείο, όπου η ορμή των νερών προκάλεσε τη διάβρωση του εδάφους σε ζώνη εκτέλεσης εργασιών για τον βιολογικό καθαρισμό. Το χαντάκι υποχώρησε ξαφνικά, με αποτέλεσμα το οδόστρωμα να ανοίξει και να δημιουργηθεί μεγάλο κενό. Συνέπεια της καθίζησης ήταν να βουλιάξουν κυριολεκτικά δύο οχήματα τα οποία ήταν σταθμευμένα ή κινούνταν κατά μήκος του δρόμου εκείνη τη στιγμή.

Οι εικόνες από το σημείο είναι αποκαλυπτικές της κατάστασης που επικρατεί. Το βίντεο ντοκουμέντο που εξασφάλισε και έφερε στη δημοσιότητα το eviathema.gr δείχνει τα δύο αυτοκίνητα να έχουν πέσει μέσα στην τρύπα που δημιουργήθηκε, έχοντας υποστεί σοβαρές υλικές ζημιές. Οι αρχές συνιστούν ιδιαίτερη προσοχή στους οδηγούς που κινούνται στην περιοχή, καθώς η κακοκαιρία συνεχίζεται και ο κίνδυνος για παρόμοια φαινόμενα παραμένει αυξημένος.

Πηγή: eviathema.gr

Πηγή: skai.gr

