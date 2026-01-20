Τον μεγαλύτερο πληθωρισμό κρεάτων στην ευρωζώνη έχει η Ελλάδα

Του Χρυσόστομου Τσούφη

Το 2025 έφυγε με την ψαλίδα του πληθωρισμού τροφίμων ανάμεσα σε Ελλάδα και Ευρωζώνη να έχει ανοίξει στις 1,6 μονάδες που αποτελεί υψηλό έτους.



Στην Ελλάδα ο πληθωρισμός τροφίμων εκτοξεύθηκε τον Δεκέμβριο στο 3,6% (από 2,7% το Νοέμβριο) που αποτελεί υψηλό από τον Απρίλιο του 2024 γεγονός που οφείλεται αποκλειστικά σχεδόν στην εξέλιξη τιμών των κρεάτων και κατά δεύτερο λόγο σε γαλακτοκομικά και φρούτα. Τα πράγματα θα ήταν πολύ πολύ χειρότερα αν δεν συνέχιζε τον κατήφορο της η τιμή του ελαιολάδου.

Στην Ευρωζώνη επιταχύνθηκε από το 1,8% στο 2%.



Για δεύτερο διαδοχικό μήνα ο πληθωρισμός των κρεάτων έτρεξε με 13,2% και για τρίτο μήνα με διψήφιο ποσοστό. Η Ελλάδα είχε τον υψηλότερο πληθωρισμό στα κρέατα από όλα τα κράτη μέλη έναντι 5,2% του κοινοτικού μέσου όρου. Πρόκειται για τον υψηλότερο πληθωρισμό από τον Μάρτιο του 2023. Βέβαια τότε ο γενικός δείκτης στην Ελλάδα ήταν στο 14,3%.



Οι τιμές του μοσχαρίσιου κρέατος από ρεκόρ σε ρεκόρ. Ο Οκτώβριος έκλεισε για την Ελλάδα με τον υψηλότερο πληθωρισμό που έχει καταγραφεί στη χώρα στο μοσχαρίσιο κρέας, 26,9%, σχεδόν διπλάσιος από τον κοινοτικό μέσο όρο που έκλεισε στο 13,7%! Μόνο η Ολλανδία σημείωσε μεγαλύτερη ανατίμηση. Πληθωρισμός ελαιολάδου!



Τα στοιχεία δείχνουν ότι η Ελλάδα είχε την 3η μεγαλύτερη ανατίμηση στην Ευρωζώνη στο αιγοπρόβειο κρέας με 12,2.% (υψηλό επίσης από τον Μάρτιο του 2023) πίσω από Ιρλανδία και Πορτογαλία. Δεύτερος διαδοχικός μήνας σε τόσο υψηλό επίπεδο μετά το 12,3% του Νοεμβρίου. Η Ευρωζώνη είχε πληθωρισμό 8,3%.



Με μεγάλες ελλείψεις στην εγχώρια αγορά και υψηλότατες τιμές, πιθανότατα οι καταναλωτές στράφηκαν στο χοιρινό κρέας. Είναι μια από τις πιθανές εξηγήσεις για τον 3ο υψηλότερο , 5,6%, πληθωρισμό της Ελλάδας πίσω από Ιρλανδία και Λουξεμβούργο. Αργά αλλά σταθερά έχουμε επιτάχυνση του πληθωρισμού στο χοιρινό καθώς τον Ιούλιο βρισκόταν στο 4,2%. Ο μέσος όρος της Ευρωζώνης ήταν στο 2,4%.



Έτσι όπως εξελίσσονται τα πράγματα, σε λίγο θα τρώμε μόνο κοτόπουλα με τον πληθωρισμό στη χώρα να κλείνει στο 4% έναντι 4,9% της Ευρωζώνης.



Μοιραία, θλιβερή η εικόνα και στον τομέα των γαλακτοκομικών.



Για τρίτο διαδοχικό μήνα, καμιά χώρα στην Ευρώπη δεν είδε μεγαλύτερες ανατιμήσεις από ότι η Ελλάδα τον Δεκέμβριο στο γιαούρτι με πληθωρισμό, 9% ακριβώς 9 φορές μεγαλύτερο από το 1% της Ευρωζώνης.



Από κοντά και το γάλα, με την Ελλάδα στην 5η θέση πίσω από Εσθονία, Λιθουανία, Ρουμανία και Σλοβακία με σχεδόν 4πλάσιο της Ευρωζώνης πληθωρισμό 9.9% έναντι 2,4%.



Παραδόξως, τα τυριά «κρατάνε» με την Ελλάδα μόλις στο 1%, λίγο καλύτερα από την Ευρωζώνη του 1,4%, παρότι εδώ και 2-3 μήνες οι παραγωγοί προαναγγέλλουν αυξήσεις.



Σε όλα τα παραπάνω πρέπει να προστεθούν και τα φρούτα στα οποία η Ελλάδα είχε τον 4ο υψηλότερο πληθωρισμό με 10,6% 5πλάσιος της Ευρωζώνης που βρέθηκε στο 2,1%.



Πιο ψηλά από την Ευρωζώνη είναι η χώρα και:

Στο ψωμί με 2,5% έναντι 1,7%

Στα θαλασσινά με 4.2% έναντι 2.6%

Στο βούτυρο με 7,7% έναντι -12,1%

Στον καφέ με 18,7% έναντι 15,4%

Στους χυμούς με 5,5% έναντι 3,7%

Στην μπύρα με 2,8% έναντι 1%



Παρ’ όλα αυτά σε κάποιες κατηγορίες η εικόνα της χώρας είναι άκρως ενθαρρυντική όπως σε:



Αβγά με 1,7% έναντι 8,8% της Ευρωζώνης - Πρόκειται για την 4η χαμηλότερη τιμή

Ελαιόλαδο με -34,1% έναντι -23,2% της Ευρωζώνης - Ξεπεράσαμε και τους Ισπανούς κι έχουμε την χαμηλότερη τιμή ή αλλιώς τη μεγαλύτερη μείωση τιμών

Λαχανικά με -2,6% έναντι -0,2% της Ευρωζώνης - 5η χαμηλότερη τιμή πίσω από Κροατία, Κύπρο, Ουγγαρία και Σλοβακία

Πατάτες με -10,7% έναντι -6,7%

Ζάχαρη -6,3% έναντι -2,8%

Πηγή: skai.gr

