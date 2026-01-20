Συνοπτικά από ΣΚΑΪ AI toggle Κατά τη διάρκεια του ετήσιου συνεδρίου του Παγκόσμιου Οικονομικού Φόρουμ στο Νταβός, ο Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν προειδοποίησε αυστηρά για τον κίνδυνο διολίσθησης σε πολιτικές «ισχυρών ανδρών» και εξαπέλυσε αιχμές κατά της εξωτερικής πολιτικής του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ.

Ο Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν απηύθυνε σήμερα από το ετήσιο συνέδριο του Παγκόσμιου Οικονομικού Φόρουμ στο Νταβός μια αυστηρή προειδοποίηση κατά της διολίσθησης σε πολιτικές «ισχυρών ανδρών», εξαπολύοντας αιχμές κατά της εξωτερικής πολιτικής του Αμερικανού προέδρου, Ντόναλντ Τραμπ.

Μάλιστα, ο Γάλλος πρόεδρος φωτογραφίζοντας τον Ντόναλντ Τραμπ, ξεκίνησε την ομιλία του με τη φράση «είναι μια εποχή ειρήνης, σταθερότητας και προβλεψιμότητας», προκαλώντας γέλια στο ακροατήριο.

Ο κόσμος βιώνει μια στροφή μακριά από τους κανόνες και το διεθνές δίκαιο, δήλωσε ο Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν.

«Πρόκειται για μια στροφή προς έναν κόσμο χωρίς κανόνες, όπου το διεθνές δίκαιο καταπατάται και όπου ο μόνος νόμος που φαίνεται να μετρά είναι αυτός του ισχυρότερου», είπε ο Μακρόν, προσθέτοντας ότι επανεμφανίζονται «ιμπεριαλιστικές φιλοδοξίες».

Ο Γάλλος πρόεδρος τόνισε ότι είναι σαφές πως φτάνουμε σε μια περίοδο «αστάθειας και ανισορροπίας» -τόσο σε επίπεδο ασφάλειας όσο και από οικονομική σκοπιά.

«Κοιτάξτε την κατάσταση στην οποία βρισκόμαστε», ανέφερε, επισημαίνοντας ότι έχει γίνει μία «στροφή προς τον αυταρχισμό», καθώς και τους πολέμους που μαίνονται σε όλο τον κόσμο το 2024. Όπως σημείωσε ο Μακρόν, «η σύγκρουση έχει κανονικοποιηθεί».

Ο Μακρόν παραδέχθηκε ότι η Ευρώπη «μπορεί να είναι αργή», υπογράμμισε ωστόσο πως παραμένει προβλέψιμη και θεμελιώνεται στο κράτος δικαίο, στοιχείο που, όπως είπε, συνιστά πλεονέκτημα στις σημερινές συνθήκες παγκόσμιας αβεβαιότητας. «Εμείς προτιμούμε τον σεβασμό από τους νταήδες», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Ιδιαίτερη έμφαση έδωσε στις εμπορικές σχέσεις και στη διατλαντική συνεργασία, τονίζοντας ότι «δεν έχει νόημα να απειλούνται οι σύμμαχοι με δασμούς». Προειδοποίησε μάλιστα ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση θα μπορούσε να βρεθεί στη δυσάρεστη θέση να ενεργοποιήσει το λεγόμενο «εργαλείο κατά του οικονομικού εξαναγκασμού» ακόμη και απέναντι στις Ηνωμένες Πολιτείες, εξέλιξη που χαρακτήρισε «τρελή», αλλά όχι αδιανόητη υπό τις παρούσες συνθήκες.

«Ας μη διχαστούμε και ας μην αποδεχθούμε μια παγκόσμια τάξη που θα αποφασίζεται από εκείνους που ισχυρίζονται ότι έχουν τη δυνατότερη φωνή» τόνισε.

Η εμπορική πολιτική Τραμπ στοχεύει στην «υποταγή» της ΕΕ

Ο Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν επιτέθηκε στην εμπορική στρατηγική του Ντόναλντ Τραμπ, υποστηρίζοντας ότι η Ευρώπη πρέπει να αναπτύξει μεγαλύτερη στρατηγική κυριαρχία προκειμένου να αποφύγει τη «μετατροπή της σε υποτελή» και αυτό που χαρακτήρισε «πολιτικές αίματος».

Μιλώντας στο ετήσιο συνέδριο του Παγκόσμιο Οικονομικό Φόρουμ στο Νταβός, ο Μακρόν καταφέρθηκε εναντίον του ανταγωνισμού από τις ΗΠΑ «μέσω εμπορικών συμφωνιών που υπονομεύουν τα εξαγωγικά μας συμφέροντα, απαιτούν μέγιστες παραχωρήσεις και στοχεύουν ανοιχτά στην αποδυνάμωση και υποταγή της Ευρώπης». Όπως είπε, αυτή η πρακτική «συνδυάζεται με μια ατέρμονη συσσώρευση νέων δασμών που είναι θεμελιωδώς απαράδεκτοι».

Τις τελευταίες ημέρες, ο Τραμπ έχει εξαπολύσει εκτεταμένες απειλές κατά των Ευρωπαίων συμμάχων του, δηλώνοντας ότι οι ΗΠΑ θα επιβάλουν επώδυνα εμπορικά μέτρα σε χώρες που δεν θα στηρίξουν το σχέδιό του για την προσάρτηση της Γροιλανδίας, καθώς και βαρείς δασμούς στο γαλλικό κρασί, λόγω της άρνησης του Μακρόν να συμμετάσχει στη νέα ειρηνευτική του πρωτοβουλία.

Ο Αμερικανός πρόεδρος επιτέθηκε προσωπικά στον Μακρόν αυτή την εβδομάδα επειδή δεν εντάχθηκε στο λεγόμενο «Συμβούλιο Ειρήνης», απειλώντας με δασμό 200% στο γαλλικό κρασί. Παράλληλα, δημοσίευσε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης μήνυμα του Γάλλου προέδρου, που έφερε την προσφώνηση «Φίλε μου», και στο οποίο ο Μακρόν τον προσκαλούσε σε δείπνο στο Παρίσι και σε συνάντηση με ηγέτες από την Ουκρανία, τη Συρία, τη Δανία και τη Ρωσία την Πέμπτη.

Το Σαββατοκύριακο, ο Τραμπ ανακοίνωσε την επιβολή δασμού 10% σε προϊόντα από οκτώ ευρωπαϊκές χώρες από την 1η Φεβρουαρίου, ο οποίος θα αυξηθεί στο 25% τον Ιούνιο, εάν δεν υπάρξει συμφωνία για την «αγορά της Γροιλανδίας». Η απειλή αυτή διατυπώθηκε αφού οι σύμμαχοι δήλωσαν ότι θα προχωρήσουν σε περιορισμένες ασκήσεις στρατιωτικού σχεδιασμού του ΝΑΤΟ στο ημιαυτόνομο δανικό έδαφος.

Ως αποτέλεσμα των απειλών του Τραμπ, η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει ουσιαστικά αναστείλει την επικύρωση της εμπορικής συμφωνίας που είχε επιτευχθεί με τις ΗΠΑ το περασμένο καλοκαίρι. Η συμφωνία, η οποία είχε δεχθεί κριτική στην Ευρώπη ως άδικη, προέβλεπε την κατάργηση σχεδόν όλων των ευρωπαϊκών δασμών στα αμερικανικά προϊόντα, με αντάλλαγμα την αποδοχή δασμού 15% στις περισσότερες ευρωπαϊκές εξαγωγές προς τις ΗΠΑ και 50% στον χάλυβα και το αλουμίνιο.

Ο Μακρόν προειδοποίησε ότι οι εμπορικές πολιτικές του Τραμπ υπονομεύουν τα ευρωπαϊκά εξαγωγικά συμφέροντα και «απαιτούν μέγιστες παραχωρήσεις», καλώντας τους Ευρωπαίους να μην αποδεχθούν μια «νεοαποικιακή προσέγγιση».

