Τα ιρανικά κρατικά μέσα ενημέρωσης αναφέρουν ότι 3.117 άνθρωποι σκοτώθηκαν κατά τη διάρκεια των διαδηλώσεων που ξέσπασαν στα τέλη Δεκεμβρίου, τις οποίες ακτιβιστές καταγγέλλουν ότι οι αρχές κατέστειλαν με αιματηρή βία.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του Ιδρύματος Βετεράνων και Μαρτύρων του Ιράν, την οποία επικαλέστηκε η κρατική τηλεόραση, 2.427 από τους νεκρούς, μεταξύ αυτών και μέλη των δυνάμεων ασφαλείας, θεωρούνται, βάσει του Ισλάμ, «μάρτυρες», και χαρακτηρίζονται «αθώα θύματα».

Ωστόσο, οργανώσεις της αντιπολίτευσης ανεβάζουν τον αριθμό των νεκρών πολύ υψηλότερα, κάνοντας λόγο για πάνω από 12.000 θανάτους.

Οι ιρανικές αρχές έχουν καταδικάσει το κύμα των κινητοποιήσεων, χαρακτηρίζοντάς το «τρομοκρατικό» και κάνοντας λόγο για βίαιες «ταραχές» που, όπως υποστηρίζουν, υποκινήθηκαν από τις Ηνωμένες Πολιτείες. Αντίθετα, οργανώσεις δικαιωμάτων επισημαίνουν ότι χιλιάδες διαδηλωτές που ζητούσαν αλλαγή σκοτώθηκαν από απευθείας πυρά των δυνάμεων ασφαλείας.





Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.