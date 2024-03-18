Στην τελική ευθεία έχουν εισέλθει οι διαδικασίες τόσο για την έναρξη υποβολής των φορολογικών δηλώσεων, όσο και για την έκδοση των εκκαθαριστικών του ΕΝΦΙΑ.

Σύμφωνα με τις υπάρχουσες πληροφορίες το πλέον πιθανό είναι η πλατφόρμα για την υποβολή των δηλώσεων να ανοίξει την τελευταία εβδομάδα του Μαρτίου, ενώ τα εκκαθαριστικά του ΕΝΦΙΑ θα αναρτηθούν την πρώτη εβδομάδα του Απριλίου, αν και υπάρχει ένα μικρό ενδεχόμενο αυτό να συμβεί λίγο νωρίτερα.

Αναφορικά με την έναρξη υποβολής των δηλώσεων, εφέτος η πλατφόρμα θα ανοίξει νωρίτερα από κάθε άλλη χρονιά, αφού πέρυσι αυτό συνέβη στις 31 Μαρτίου.

Μέσα στην επόμενη εβδομάδα εκτιμάται ότι θα ψηφιστεί και η σχετική νομοθετική ρύθμιση που θα αφορά την αυτόματη προσυμπλήρωση και υποβολή φορολογικών δηλώσεων για μισθωτούς και συνταξιούχους, όταν αυτό απαιτηθεί.

Και τι σημαίνει αυτό ότι η δήλωση θα είναι προσυμπληρωμένη και είτε ο φορολογούμενος θα μπορεί να την υποβάλει με ένα κλικ ή εφόσον δεν πράξει απολύτως τίποτε τότε θα υποβληθεί αυτόματα με την λήξη της προθεσμίας. Το μέτρο αφορά περίπου 1 εκατ. φορολογούμενους που απέκτησαν το 2023 εισοδήματα αποκλειστικά από μισθούς και συντάξεις.

Το μέτρο θα είναι δοκιμαστικό φέτος καθώς από το 2025 οι δηλώσεις θα είναι πλήρως προσυμπληρωμένες.

Το χρονοδιάγραμμα υποβολής των δηλώσεων προβλέπει ότι θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία έως τις 30 Ιουνίου 2024.

Ο φόρος που θα προκύψει με την εκκαθάριση των φορολογικών δηλώσεων θα πρέπει να πληρωθεί σε 8 ίσες μηνιαίες δόσεις. Η πρώτη θα πρέπει να καταβληθεί έως τις 31 Ιουλίου και η τελευταία έως τις 28 Φεβρουαρίου του 2025.

Στην περίπτωση μάλιστα που το ποσό του επιπλέον φόρου καταβληθεί εφάπαξ έως το τέλος Ιουλίου, τότε προβλέπεται έκπτωση 3% επί της συνολικής οφειλής.

Ελαφρύνσεις θα δουν εφέτος ελεύθεροι επαγγελματίες, αυτοαπασχολούμενοι και ατομικές επιχειρήσεις, αφού θα κληθούν να καταβάλλουν χαμηλότερο κατά 50% τέλος επιτηδεύματος. Να σημειωθεί ότι με την έκπτωση από 600 ευρώ το Τέλος θα υποχωρήσει στα 300 ευρώ, ενώ θα προστεθούν άλλα 300 ευρώ για τις περιπτώσεις που υπάρχει υποκατάστημα.

Το μέτρο δεν ισχύει για τα νομικά πρόσωπα και εκείνους που διατηρούν μπλοκάκι, αφού οι τελευταίοι φορολογούνται ως μισθωτοί.

Ξεκίνησε η αντίστροφη μέτρηση για τα εκκαθαριστικά του ΕΝΦΙΑ

Οι διαδικασία για την ανάρτηση των εκκαθαριστικών του ΕΝΦΙΑ ξεκίνησε εδώ και μία εβδομάδα, από το Σάββατο 9 Μαρτίου, όταν και έκλεισε η πλατφόρμα του Ε9 μέσω της οποίας οι φορολογούμενοι μπορούσαν να διορθώνουν λάθη και παραλείψεις που αυξάνουν το τελικό ποσό του ΕΝΦΙΑ.

Η σημαντική αλλαγή που υπάρχει στα φετινά εκκαθαριστικά είναι ότι ο φόρος θα μπορεί να πληρωθεί σε 11 μηνιαίες δόσεις. με την πρώτη να καταβάλλεται έως το τέλος Απριλίου και την τελευταία έως 28 Φεβρουαρίου 2025.

Για τις ασφαλισμένες κατοικίες τα εκκαθαριστικά του ΕΝΦΙΑ, θα είναι μειωμένα έως και 10%, με το μέτρο να αφορά περίπου 305.000 ασφαλισμένες κατοικίες. Για τους φορολογούμενους η διαδικασία μείωσης ΕΝΦΙΑ έκλεισε και η σκυτάλη έχει περάσει τώρα στις ασφαλιστικές, οι οποίες θα επικυρώσουν τα στοιχεία αιτήσεων των ιδιοκτητών που θα λάβουν τα μειωμένα εκκαθαριστικά.

Η πλατφόρμα του Ε9 αναμένεται να ανοίξει ξανά στα τέλη Απριλίου λίγο πριν την λήξη της προθεσμίας υποβολής της πρώτης δόσης του ΕΝΦΙΑ, για την υποβολή τροποποιητικών δηλώσεων από τους φορολογούμενους που θα διαπιστώσουν λάθη στο εκκαθαριστικό του φόρου ακινήτων που ήδη θα έχει εκδοθεί.

Εν συνεχεία ο ιδιοκτήτης θα μπορεί να προχωρήσει σε αλλαγές στην περιουσιακή του εικόνα οι οποίες ενδεχομένως να μειώσουν τον συνολικό φόρο.

Τα πιο συνηθισμένα λάθη στο Ε9 που αυξάνουν το ποσό του ΕΝΦΙΑ έχουν να κάνουν με την επιφάνεια του ακινήτου, τον όροφο, την παλαιότητα, το είδος των εμπράγματων δικαιωμάτων, τα ποσοστά συνιδιοκτησίας, τα κενά και ημιτελή κτίσματα καθώς και το είδος των κτισμάτων που βρίσκονται εντός αγροτεμαχίων.

