Απαντώντας σε πρόσφατα δημοσιεύματα για τα ραντεβού σε ιατρεία του ΕΣΥ και για το πώς μπορεί κάποιος να τα κλείσει, ο υπουργός Υγείας Α.Γεωργιάδης με ανάρτησή του στην πλατφόρμα X ξεκαθαρίζει πως «η πρόσβαση σε υγειονομικές υπηρεσίες και η δυνατότητα "κλεισίματος" ραντεβού με ιατρούς στην Ελλάδα έχει απλοποιηθεί σημαντικά μέσω διάφορων διαδικτυακών υπηρεσιών, προσφέροντας δωρεάν πρόσβαση σε ιατρικές υπηρεσίες».

Μάλιστα τονίζει πως «στο πλαίσιο της ψηφιακής μετάβασης, το υπουργείο Υγείας έχει αναλάβει την πρωτοβουλία να ενσωματώσει όλες τις διαδικασίες "κλεισίματος" ραντεβού σε μία ενιαία εφαρμογή, με στόχο την απλούστευση και τη βελτίωση της εξυπηρέτησης των πολιτών. Αυτή η εξέλιξη επιδιώκει να καταστήσει την πρόσβαση στις υγειονομικές υπηρεσίες πιο άμεση, ευέλικτη και διαφανή, εξασφαλίζοντας ότι κάθε πολίτης μπορεί να διαχειρίζεται τις ιατρικές του ανάγκες με τον πλέον αποτελεσματικό τρόπο».

Όπως αναφέρει στην ίδια ανάρτηση, κάθε πολίτης που είναι εγγεγραμμένος σε προσωπικό ιατρό μπορεί εύκολα να επισκεφθεί την πλατφόρμα: http://finddoctors.gov.gr/p-appointment/#/patients/main-menu , για να κλείσει το ραντεβού του χωρίς καμία χρέωση. «Αυτή η διαδικασία εξασφαλίζει ότι η επίσκεψη στον προσωπικό ιατρό, καθώς και η περαιτέρω παραπομπή σε ιατρό οποιασδήποτε ειδικότητας, αν απαιτείται, είναι πλήρως δωρεάν και εύκολα προσβάσιμη», επισημάνει.

Επιπλέον, όπως γράφει ο υπουργός Υγείας οι πολίτες έχουν τη δυνατότητα να κλείνουν ραντεβού στα Κέντρα Υγείας σε όλη τη χώρα, μέσω της ίδιας υπηρεσίας (https://finddoctors.gov.gr/p-appointment/#/patients/search-appointment), διασφαλίζοντας την άμεση και εύκολη πρόσβαση σε δωρεάν ιατρικές υπηρεσίες.

«Αναγνωρίζοντας την ανάγκη για ευρύτερη πρόσβαση, το υπουργείο παρέχει επίσης τη δυνατότητα δωρεάν ραντεβού με ιατρούς συμβεβλημένους με τον ΕΟΠΥΥ, μέσω της πλατφόρμας: https://gov.gr/ipiresies/ugeia-kai-pronoia/episkepse-kai-noseleia-se-nosokomeio/diathesimoteta-rantebou-me-giatrous-tou-eopuu, ενισχύοντας τη διαφάνεια και την προσβασιμότητα σε ιατρικές υπηρεσίες», συμπληρώνει.

Για όσους επιθυμούν την επίσκεψη σε Τακτικά Εξωτερικά Ιατρεία ή σε Απογευματινά Ιατρεία, η πλατφόρμα: https://1535.gr ,προσφέρει μια ακόμα επιλογή για το κλείσιμο δωρεάν ραντεβού, με την επισήμανση ότι οι επισκέψεις στα Τακτικά Εξωτερικά Ιατρεία είναι δωρεάν, ενώ οι επισκέψεις στα Απογευματινά Ιατρεία συνεπάγονται κόστος, διευκρινίζει ο Α.Γεωργιάδης.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

