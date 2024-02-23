Έτοιμο να ανοίξει ξανά το ΟΑΚΑ από τα τέλη Απριλίου

Έτοιμο να ανοίξει ξανά τις πύλες του είναι το Ολυμπιακό Στάδιο

Όπως είχε προαναγγείλει ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, αλλά και μετά από τις απαραίτητες εργασίες στο στέγαστρο «Καλατράβα», από το οποίο αφαιρέθηκαν τα πολυκαρβονικά φύλλα, ο πρόεδρος του Τεχνικού Επιμελητήριου Ελλάδας (ΤΕΕ), Γιώργος Στασινός, ενημέρωσε τον Αναπληρωτή Υπουργό Αθλητισμού, Γιάννη Βρούτση, ότι το ΟΑΚΑ είναι έτοιμο προς χρήση ξανά, από τα τέλη Απριλίου.

Θυμίζουμε ότι το ΟΑΚΑ παρέμεινε κλειστό από τα τέλη Σεπτεμβρίου.

Αναλυτικά το δελτίο Τύπου της ΓΓΑ:

«Ο πρόεδρος του ΤΕΕ, Γιώργος Στασινός, παρέδωσε την 3η Έκθεση Εμπειρογνωμοσύνης, η οποία επιτρέπει την πλήρη λειτουργία του Σταδίου μετά την ολοκλήρωση της αφαίρεσης των πολυκαρβονικών στελεχών και αφού εγκατασταθεί υπερσύγχρονο σύστημα επιτήρησης της στατικότητας του στεγάστρου Καλατράβα

Απόλυτα ασφαλές προς χρήση είναι το Κεντρικό Στάδιο των Ολυμπιακών Εγκαταστάσεων (ΟΑΚΑ), σύμφωνα με την 3η Έκθεση Εμπειρογνωμοσύνης που παρέδωσε ο πρόεδρος του Τεχνικού Επιμελητήριου Ελλάδας (ΤΕΕ), Γιώργος Στασινός, στον Αναπληρωτή Υπουργό Αθλητισμού, Γιάννη Βρούτση.

Το συμπέρασμα που προκύπτει, σύμφωνα με όσα αναλυτικά περιγράφονται στην 3η Έκθεση Εμπειρογνωμοσύνης, είναι πως μετά την αφαίρεση των πολυκαρβονικών φύλλων του Στεγάστρου Καλατράβα, ουδείς κίνδυνος θα υφίσταται.

Όπως προανήγγειλε και ο Πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, οι εργασίες απομάκρυνσης των πολυκαρβονικών φύλλων αναμένεται, πλην καιρικού απροόπτου, να ολοκληρωθούν εντός της Άνοιξης, ώστε στα τέλη Απριλίου το Στέγαστρο να είναι απολύτως λειτουργικό.

Παράλληλα, οι εμπειρογνώμονες του ΤΕΕ αναφέρουν πως θα εγκατασταθεί σύστημα ενόργανης παρακολούθησης του Στεγάστρου και θα δημιουργηθεί ψηφιακό δίδυμο, δηλαδή ό,τι πιο σύγχρονο τεχνολογικά υπάρχει, ώστε να παρακολουθείται σε ζωντανό χρόνο η συμπεριφορά του.

Γίνεται αντιληπτό ότι η Πολιτεία παραμένει συνεπής σε όσα δια στόματος του κ. Βρούτση είχε εξαγγείλει, προτεροποιώντας την ασφάλεια αθλητών, αθλουμένων, θεατών και εργαζομένων, καθώς αν κι εφόσον παρουσιαστεί στο μέλλον οποιοδήποτε πρόβλημα, θα μπορεί να εντοπίζεται άμεσα και να αντιμετωπίζεται.

«Είμαστε στην ευχάριστη θέση να ανακοινώνουμε την επαναλειτουργία του κεντρικού Σταδίου του ΟΑΚΑ, το οποίο είχε αναστείλει τη λειτουργία του εξαιτίας της έκθεσης που το καθιστούσε επισφαλές, λόγω της κατάστασης του στεγάστρου.

Η 3η Έκθεση Εμπειρογνωμοσύνης που λάβαμε από τα χέρια του κ. Στασινού, προέδρου του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας, μας επιτρέπει να δώσουμε το εμβληματικό Στάδιο προς χρήση.

Ευχαριστώ θερμά τον κ. Στασινό και τους επιστήμονες του ΤΕΕ για την άμεση ανταπόκρισή τους στο κάλεσμα της Κυβέρνησης. Επιλήφθηκαν, ως θεσμικοί εταίροι και πλέον ειδικοί, του πολύ δύσκολου εγχειρήματος της εξομάλυνσης της πραγματικά πολύ δυσάρεστης κατάστασης που προσωρινά –ευτυχώς- βιώσαμε με την αναστολή λειτουργίας του Κεντρικού Σταδίου και του Ποδηλατοδρομίου του ΟΑΚΑ. Δεσμευόμαστε να συνεχίσουμε στην αναβάθμιση του Ολυμπιακού Συγκροτήματος, πάντα έχοντας ως πρόταγμά μας την ασφάλεια», δήλωσε ο κ. Βρούτσης.

Υπενθυμίζεται ότι το ΟΑΚΑ έχει ήδη ενταχθεί στα Έργα του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας και από το όποιο αντλεί 57 εκατ. για την επισκευή, συντήρηση και τη βελτίωση των υφιστάμενων δομών του.

Επιπλέον, και σύμφωνα με την αύξηση της ετήσιας χρηματόδοτησης στο σύνολο των Εθνικών Αθλητικών Κέντρων της χώρας, που έφτασε ακόμα και στο +150%, εγκρίθηκαν 7,5 εκ ευρώ που θα κατευθυνθούν για την κατασκευή ενός ακόμα πολυδύναμου κλειστού γυμναστηρίου μέσα στον ευρύτερο χώρο του ΟΑΚΑ, ώστε να εξυπηρετηθούν πάγιες ανάγκες των Ομοσπονδιών, ενώ ήδη έχει ήδη αλλάξει μορφή το Κλειστό Προπονητήριο του Στίβου και διεξάγονται έργα αναμόρφωσης και στα ανοιχτά βοηθητικά γήπεδα (Κ1-Κ2).

Σημειώνεται ότι θα ακολουθήσει και 4η Έκθεση των ορισμένων από το ΤΕΕ εμπειρογνωμόνων, μετά την ολοκλήρωση της νέας αποτίμησης και την αλληλεπίδραση με το υπερσύγχρονο σύστημα παρακολούθησης – ενοργάνωσης.»

