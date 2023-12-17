Αστυνομικός τραυματίστηκε ελαφρά μετά από επεισόδιο σε σπίτι στη Θεσσαλονίκη

Eλαφρά στον ώμο τραυματίστηκε ένας αστυνομικός της Άμεσης Δράσης στη Θεσσαλονίκη, ύστερα από επίθεση που δέχτηκε ο ίδιος και συνάδελφός του σε οικία Ρομά στην Συμμαχική οδό.

Οι αστυνομικοί έσπευσαν με περιπολικό στο συγκεκριμένο σπίτι ύστερα από κλήση για επεισόδιο ενδοοικογενειακής βίας, λίγο μετά το μεσημέρι.

Ο αστυνομικός μετέβη στο 424 Στρατιωτικό νοσοκομείο για τις πρώτες βοήθειες.

Οι δράστες μετά το επεισόδιο τράπηκαν σε φυγή και αναζητούνται.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

