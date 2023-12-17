Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Αστυνομικός τραυματίστηκε ελαφρά μετά από επεισόδιο σε σπίτι στη Θεσσαλονίκη

Ο αστυνομικός μετέβη στο 424 Στρατιωτικό νοσοκομείο για τις πρώτες βοήθειες.

Αστυνομικός τραυματίστηκε ελαφρά μετά από επεισόδιο σε σπίτι στη Θεσσαλονίκη

Eλαφρά στον ώμο τραυματίστηκε ένας αστυνομικός της Άμεσης Δράσης στη Θεσσαλονίκη, ύστερα από επίθεση που δέχτηκε ο ίδιος και συνάδελφός του σε οικία Ρομά στην Συμμαχική οδό.

Οι αστυνομικοί έσπευσαν με περιπολικό στο συγκεκριμένο σπίτι ύστερα από κλήση για επεισόδιο ενδοοικογενειακής βίας, λίγο μετά το μεσημέρι.

Ο αστυνομικός μετέβη στο 424 Στρατιωτικό νοσοκομείο για τις πρώτες βοήθειες.

Οι δράστες μετά το επεισόδιο τράπηκαν σε φυγή και αναζητούνται.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: Αστυνομία
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
0 0 Bookmark