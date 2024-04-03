Κοζάνη: Συμφωνία για τη νέα συνοριακή διάβαση στο Λαιμό Πρεσπών

Επιτεύχθηκε συμβιβαστική φόρμουλα που αίρει τις αντιρρήσεις των Περιβαλλοντικών οργανώσεων αλλά και πολιτών ως προς την χάραξη του δρόμου μήκους 2,5 χλμ από την νέα Συνοριακή διάβαση Ελλάδας - Βόρειας Μακεδονίας έως το χωριό Λαιμός της Πρέσπας. Στην τελευταία σύσκεψη που πραγματοποιήθηκε στις 26 Φεβρουαρίου στο Λαιμό Πρεσπών υπό την εποπτεία του αναπληρωτή υπουργού Εσωτερικών Θόδωρου Λιβάνιου συμφωνήθηκε να δοθεί διορία έως τις 30 Μαρτίου ώστε να βρεθεί λύση που να ικανοποιεί όλες τις πλευρές για να μην μπλοκαριστεί «το διασυνοριακό έργο Interreg από τυχόν προσφυγή στα δικαστήρια.

Τελικά μετά από συναντήσεις που έγιναν, παρουσία του περιφερειάρχη Γιώργου Αμανατίδη, του δήμου Πρεσπών, τεχνικών κλιμακίων της Περιφέρειας, εμπειρογνωμόνων από τις περιβαλλοντικές οργανώσεις και των ενδιαφερομένων πολιτών, συμφωνήθηκε η νέα χάραξη του δρόμου που λαμβάνει υπόψιν τις ανησυχίες που εκφράστηκαν αλλά και τις περιβαλλοντικές συνθήκες που επισημάνθηκαν από την Μονάδα Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών (Μ.Δ.Π.Π.) του ΟΦΥΠΕΚΑ και την Εταιρία Προστασίας Πρεσπών. Ο δρόμος που θα κατασκευαστεί θα περιλαμβάνει "πράσινες διαβάσεις" για την πανίδα της περιοχής.

Ο δήμαρχος Πρεσπών, Γιώργος Στεργίου, δήλωσε ικανοποιημένος, καθότι «Περιφέρεια και Δήμος Πρεσπών κατάφεραν να ξεπεράσουν τα όποια εμπόδια και να δρομολογήσουν το σύνολο των έργων που απαιτούνται για τη λειτουργία της συνοριακής διάβασης του Λαιμού».

Στη σύσκεψη συμμετείχαν οι αντιπεριφερειάρχες Π.Ε. Φλώρινας Αθανάσιος Τάσκας, τεχνικών έργων Χαρίσιος Γκοβεδάρος και αγροτικής ανάπτυξης Πασχάλης Χαρούμενος, εκπρόσωποι των περιβαλλοντικών φορέων, καθώς και οι προϊστάμενοι των τεχνικών υπηρεσιών της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας και της Περιφερειακής Ενότητας Φλώρινας.

Το έργο της Δδασυνοριακής διάβασης στο Λαιμό της Πρέσπας αποφασίστηκε τον Οκτώβριο του 2018 στην επιτροπή του INΤERREG, ενώ τον Μάρτιο του 2019 συμφωνήθηκε από κοινή Επιτροπή Ελλάδας - Βόρειας Μακεδονίας η ακριβής χωροθέτηση της διάβασης. Η Ελλάδα έχει δεσμευθεί να πραγματοποιήσει όλες τις μελέτες των έργων του τελωνείου και για τις δύο χώρες ενώ από το κείμενο της συμφωνίας ανάμεσα τις δύο χώρες προβλέπεται ότι από την συνοριακή διάβαση θα διέρχονται ΙΧ και επιβατικά χωρητικότητας έως 10 ατόμων. Δεν θα επιτρέπεται η διέλευση φορτηγών και τουριστικών λεωφορείων. Ο προϋπολογισμός των έργων και για τις δύο χώρες, Ελλάδα και Βόρεια Μακεδονία είναι 7.272.000 € και θα πληρωθούν εξ ολοκλήρου από το διασυνοριακό πρόγραμμα Interreg.

