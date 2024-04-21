Να μην εργάζονται για να σταματήσει η εγκληματικότητα των ανηλίκων κάλεσε τις γυναίκες ο Μητροπολίτης Σερβίων και Κοζάνης, στο κήρυγμά του μετά την ακολουθία του Ακάθιστου Ύμνου, το βράδυ της Παρασκευής, από τον Ιερό Μητροπολιτικό Ναό του Αγίου Νικολάου.

«Αν δεν επιστρέψει η γυναικά στο σπίτι τους και να μαζέψει – σαν την κλώσα – τα παιδιά κάτω από τις φτερούγες της, έτσι θα πορεύονται τα παιδιά, να εγκληματούν το ένα στο άλλο» είπε.

Μάλιστα στην αρχή της δήλωσής του, ο Μητροπολίτης Κοζάνης αναγνώρισε ότι θα υπάρξουν αντιδράσεις.

«Τώρα θα γίνει σεισμός με αυτό που θα πω, αλλά δεν έχω πρόβλημα γιατί αυτή είναι η αλήθεια» είπε ο σεβασμιότατος.

Δείτε το βίντεο μετά το 02:03:36:

Πηγή: skai.gr

