Κορυφώνεται αύριο, τελευταία Κυριακή του χρόνου, η εορταστική αγοραστική κίνηση για το 2023, με προαιρετικό ωράριο λειτουργίας από τις 11 το πρωί έως τις 6 το απόγευμα για τα μικρά καταστήματα και έως τις 8 το βράδυ για πολυκαταστήματα και αλυσίδες καταστημάτων.

Οι λιανέμποροι προσδοκούν ότι ο τζίρος του Δεκεμβρίου θα ξεπεράσει τα περυσινά 3,83 δισ. και θα κινηθεί πάνω από τα 4 δισ. ευρώ ενώ σε ,τι αφορά στις προτιμήσεις των καταναλωτών φαίνεται ότι διαχρονικά το ενδιαφέρον συγκεντρώνει η ένδυση - υπόδηση, τα παιχνίδια και τα καλλυντικά, τα ηλεκτρονικά είδη και οι μικρές ηλεκτρικές συσκευές.

Το 2023 εκτιμάται πως θα ολοκληρωθεί για το ελληνικό λιανεµπόριο με µονοψήφια αύξηση, που μάλιστα σε µεγάλο βαθµό είναι πληθωριστική και δεν συνεπάγεται αντίστοιχη αύξηση της πραγµατικής κατανάλωσης. Τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ δείχνουν ότι κερδισµένες είναι οι µεγαλύτερες επιχειρήσεις του κλάδου έναντι των μικρότερων, µε την πληθωριστική κρίση να προκαλεί στην πραγµατικότητα διεύρυνση του χάσµατος µεταξύ τους, δεδομένου ότι οι «μεγάλοι» μπορούν να ασκήσουν πιο εκτεταμένη πολιτική προσφορών.

Συγκεκριμένα, ο τζίρος των πολύ μικρών εμπορικών επιχειρήσεων ανά τρίμηνο αυξάνεται στα επίπεδα του 2%, ενώ των μεσαίων άνω του 4%. Παραταύτα, οι πωλήσεις της Πρωτοχρονιάς, αφενός ολοκληρώνουν την αγοραστική κίνηση της εορταστικής αγοράς, και αφετέρου τον ετήσιο τζίρο, που σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία κλείνει συγκριτικά και συνολικά με θετικό πρόσημο για το λιανικό εμπόριο.

Στο μεταξύ, αμέσως μετά τις γιορτές, δηλαδή από τις 8 Ιανουαρίου, ξεκινούν οι χειμερινές εκπτώσεις για το 2024 που θα διαρκέσουν μέχρι το τέλος Φεβρουαρίου.

Υπενθυμίζεται ότι βάσει του νομοσχεδίου του υπουργείου Ανάπτυξης, οι χειμερινές εκπτώσεις αρχίζουν τη δεύτερη Δευτέρα κάθε Ιανουαρίου και ολοκληρώνονται στα τέλη του Φεβρουαρίου ενώ τα καταστήματα προβλέπεται να ανοίξουν ξανά την πρώτη Κυριακή των χειμερινών εκπτώσεων, δηλαδή στις 14 Ιανουαρίου 2024.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

