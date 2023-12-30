Εορταστικό ωράριο: Πώς θα λειτουργήσουν σήμερα Σάββατο καταστήματα και εμπορικά κέντρα

Ανοιχτά από τις 9 το πρωί έως τις 6 το απόγευμα θα είναι σήμερα τα καταστήματα ενώ πολυκαταστήματα και εμπορικά κέντρα θα μπορούν να μείνουν ανοιχτά έως και τις 8 το βράδυ.
Τα σούπερ μάρκετ θα ανοίξουν σήμερα στις 8 το πρωί και θα κλείσουν στις 8 το βράδυ.
Αύριο Κυριακή 31 Δεκεμβρίου τα εμπορικά καταστήματα θα είναι ανοικτά από τις 11 το πρωί μέχρι τις 6 το απόγευμα.
Αναλυτικά
Τα εμπορικά καταστήματα στην Αθήνα θα λειτουργήσουν ως εξής:
Σάββατο 30 Δεκεμβρίου: 09:00 το πρωί μέχρι τις 21:00 το βράδυ
Κυριακή 31 Δεκεμβρίου: 11:00 το πρωί μέχρι τις 18:00 το απόγευμα
Δευτέρα 1 Ιανουαρίου: Κλειστά
Τρίτη 2 Ιανουαρίου: Κλειστά
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
Το Σάββατο 30 Δεκεμβρίου θα λειτουργήσουν από τις 10 το πρωί ως τις 6 το απόγευμα.
Την παραμονή της Πρωτοχρονιάς θα είναι ανοιχτά από τις 11 το πρωί ως τις 6 το απόγευμα.
Κλειστά θα παραμείνουν τα καταστήματα την Πρωτοχρονιά.
Για την Τρίτη 2 Ιανουαρίου ο ΕΣΘ προτείνει «όπως παραδοσιακά και εθιμικά γίνεται, τα καταστήματα να παραμείνουν κλειστά».
ΠΕΙΡΑΙΑΣ
Για τα εμπορικά καταστήματα του, αντίστοιχα, ο Εμπορικός Σύλλογος Πειραιά προτείνει το εξής ωράριο λειτουργίας:
Σάββατο 30 Δεκεμβρίου τα καταστήματα θα λειτουργούν από τις 9:00 το πρωί μέχρι τις 21:00 το βράδυ
Κυριακή 31 Δεκεμβρίου από τις 11:00 το πρωί μέχρι τις 18:00 το απόγευμα
Δευτέρα 1 Ιανουαρίου: Κλειστά
Τρίτη 2 Ιανουαρίου: Κλειστά
ΠΑΤΡΑ
Για την αγορά της Πάτρας, το εορταστικό ωράριο διαμορφώνεται ως εξής:
Το Σάββατο, 30 Δεκεμβρίου, προπαραμονή της Πρωτοχρονιάς η αγορά της Πάτρας θα είναι ανοικτή από 10:00 έως 18:00.
Δευτέρα και Τρίτη 1 και 2 Ιανουαρίου 2024 η αγορά θα είναι κλειστή όπως και το Σάββατο των Θεοφανίων 6 Ιανουαρίου 2024.
