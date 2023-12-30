Η κορύφωση της έξαρσης του κορονοϊού covid-19 που ξεκίνησε στα μέσα Νοεμβρίου, αναμένεται έως το τέλος Ιανουαρίου και δεν φαίνεται ότι θα πιέσει σημαντικά το σύστημα υγείας, εκτιμά μιλώντας στο ΑΠΕ-ΜΠΕ ο Γκίκας Μαγιορκίνης, επίκουρος καθηγητής υγιεινής και επιδημιολογίας του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΕΚΠΑ).

Επίσης, επισημαίνει ότι ο εμβολιασμός με το νέο ενισχυμένο εμβόλιο έχει υποτιμηθεί και αυτό αποτυπώνεται στην αύξηση των νοσηλειών. Σύμφωνα με την επιδημιολογική έκθεση του ΕΟΔΥ για το διάστημα 18-24 Δεκεμβρίου, 1.496 ασθενείς με covid-19 νοσηλεύονται σε απλές κλίνες. Ο αριθμός των εισαγωγών παρουσίασε αύξηση 37% σε σχέση με τον μέσο εβδομαδιαίο αριθμό εισαγωγών τις προηγούμενες 4 εβδομάδες και ήταν υψηλότερος από τον αριθμό των εισαγωγών την αντίστοιχη εβδομάδα του 2022. Οι διασωληνώσεις παρουσίασαν μικρή μείωση, ενώ οι θάνατοι κατέγραψαν αύξηση, φτάνοντας τους 62.

Παράλληλα, ο κ. Μαγιορκίνης υπενθυμίζει την τήρηση των μέτρων προστασίας όπως η χρήση μάσκας από τις ευπαθείς ομάδες. Η σύσταση για χρήση μάσκας δεν είναι οριζόντια και δεν αφορά το γενικό πληθυσμό, αναφέρει.

Περαιτέρω, δίνει χρήσιμες συμβουλές σε περίπτωση εμφάνισης συμπτωμάτων και υπενθυμίζει το μέτρο της πενθήμερης απομόνωσης και την έγκαιρη χορήγηση αντιικής θεραπείας στα άτομα υψηλού κινδύνου.

Πού οφείλεται η έξαρση των κρουσμάτων - Ο ρόλος της υποπαραλλαγής JN.1

Σύμφωνα με τον κ. Μαγιορκίνη, η υπο-παραλλαγή JN.1 της ΒΑ.2.86, 12 που έχει αναγνωριστεί από τον ΠΟΥ ως υπο-παραλλαγή επιδημιολογικού ενδιαφέροντος, εξαιτίας της μεγάλης μεταδοτικότητάς της, παίζει ρόλο στην αύξηση των κρουσμάτων. Στην Ελλάδα έχουν ανιχνευθεί 102 κρούσματα.

Επίσης, οι αυξημένες συναναστροφές λόγω των εορτών, η μη τήρηση των μέτρων ατομικής προστασίας, συνέβαλλαν στη μεγάλη διασπορά του ιού στην κοινότητα.

Μέτρα προφύλαξης

Η υπενθύμιση των μέτρων προστασίας είναι σημαντική στην παρούσα φάση, ωστόσο ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να δοθεί στον εμβολιασμό, τονίζει ο καθηγητής. Πρέπει οι πολίτες, σημειώνει στο ΑΠΕ-ΜΠΕ, να κατανοήσουν ότι δεν υπάρχει υποκατάστατο του εμβολιασμού. «Δεν μετράμε πλέον δόσεις εμβολίου. Το εμβόλιο covid είναι εποχικό εμβόλιο όπως της γρίπης».

Ο κ. Μαγιορκίνης εκτιμά ότι ο κόσμος έχει κουραστεί και πιθανόν να θεωρεί ότι επειδή πέρασε τη λοίμωξη το προηγούμενο διάστημα με ήπια συμπτώματα, κάτι ανάλογο θα συμβεί και τώρα αν μολυνθεί. «Δεν είναι όμως έτσι, διότι το προηγούμενο διάστημα είχε την προστασία του εμβολίου». Ο εμβολιασμός παραμένει ο καλύτερος τρόπος προστασίας από σοβαρές επιπλοκές των ιογενών αναπνευστικών λοιμώξεων.

Τα ιδιαίτερα χαμηλά ποσοστά εμβολιασμού, κάτω από 200.000, ανησυχεί ιδιαίτερα τους επιστήμονες. Ο κ. Μαγιορκίνης εξηγεί στο ΑΠΕ-ΜΠΕ ότι οι ευάλωτοι πληθυσμοί (ηλικιωμένοι, άτομα με υποκείμενα νοσήματα) κινδυνεύουν να νοσήσουν βαριά και να χρειαστούν οξυγόνο, και αυτό θα δημιουργήσει μια αυξημένη πίεση στο σύστημα υγείας.

Μάσκα

Ο κ. Μαγιορκίνης συστήνει σε άτομα που ανήκουν σε ομάδες υψηλού κινδύνου να φορούν μάσκα σε πολυσύχναστους και κλειστούς χώρους, όπως και όταν επισκέπτονται υγειονομικές μονάδες.

Πλύσιμο χεριών

Πλένουμε τακτικά τα χέρια με σαπούνι και νερό ή με απολυμαντικό χεριών. Αποφεύγουμε να ακουμπάμε τη μύτη και το στόμα αν δεν έχουμε απολυμάνει τα χέρια μας.

Απομόνωση

Αν εκδηλωθούν συμπτώματα, μείνετε σπίτι για 5 μέρες

Αντιική θεραπεία

Επίσης, με την έναρξη των συμπτωμάτων πρέπει τα ευάλωτα άτομα να κάνουν διαγνωστικό έλεγχο και να επικοινωνήσουν με το γιατρό τους ώστε να ξεκινήσουν άμεσα αντιική θεραπεία.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

