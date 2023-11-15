Κορυδαλλός: Απείλησαν με μαχαίρι 15χρονο για να του κλέψουν χρήματα και κινητό

Ρεπορτάζ Μάκης Συνοδινός

Στιγμές αγωνίας έζησε ένας ανήλικος εχτές βράδυ στον κορυδαλλό όταν άγνωστοι δράστες τον απείλησαν με μαχαίρι για να τον ληστέψουν.

Σύμφωνα με την ΕΛΑΣ το περιστατικό συνέβη στην πλατεία ελευθέριου Βενιζέλου όπου καθόταν ο 15χρονος.

Οι δράστες τον πλησίασαν και του ζήτησαν να τους δώσει το κινητο του τηλέφωνο και ότι χρήματα είχε πάνω του. Ο 15χρονος αρνήθηκε και τότε ένας εκ των δραστών έβγαλε μαχαίρι και τον απείλησε.

Ευτυχώς για τον ανήλικο δεν τον τραυμάτισαν αλλά του έκλεψαν χρήματα και το κινητο του τηλέφωνο.

Πηγή: skai.gr

