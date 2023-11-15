Γεωργιάδης: Δεν τίθεται ζήτημα αύξησης του ορίου ηλικίας συνταξιοδότησης

Ο νόμος που συνέδεσε τα όρια ηλικίας συνταξιοδότησης με το προσδόκιμο ζωής και που περιγράφει και τον μηχανισμό επανυπολογισμού ανά τριετία είναι νόμος της κυβέρνησης του Γιώργου Παπανδρέου, σημειώνει ο υπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, Άδωνις Γεωργιάδης, σε ανάρτηση στον προσωπικό του λογαριασμό σε μέσο κοινωνικής δικτύωσης.

Μάλιστα, όπως τονίζει, τώρα, δεν τίθεται ζήτημα αύξησης του ορίου ηλικίας συνταξιοδότησης.

Συγκεκριμένα, ο υπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, Άδωνις Γεωργιάδης, επισημαίνει τα εξής:

«Την Κυριακή, ευρισκόμενος σε τηλεοπτική συνέντευξη ο υφυπουργός Εργασίας, κ. Τσακλόγλου, σε ερώτηση, εάν προβλέπεται αύξηση του ορίου συνταξιοδότησης, λόγω αύξησης του προσδόκιμου ζωής, ανέφερε ότι δεν τίθεται τώρα τέτοιο ζήτημα, καθώς δεν υφίσταται τέτοια αύξηση, αλλά αυτό θα επανεξεταστεί με τα νέα δεδομένα το 2027…βασικά ανέφερε τις προβλέψεις του νόμου για τη σύνδεση του ορίου συνταξιοδότησης με το προσδόκιμο ζωής, μετά τα 65 έτη.

Το ΠΑΣΟΚ έκανε μία σκληρή ανακοίνωση κατά των δηλώσεων αυτών, μιλώντας για "κρυφή αντικοινωνική ατζέντα της κυβερνήσεως κλπ", μόνον που το ΠΑΣΟΚ μάλλον έχει ασθενή μνήμη. Ο νόμος που συνέδεσε τα όρια ηλικίας με το προσδόκιμο ζωής και που περιγράφει και τον μηχανισμό επανυπολογισμού ανά τριετία είναι το άρθρο 11, παρ. 3 του νόμου 3863/2010, δηλαδή νόμος του υπουργού Εργασίας, Ανδρέα Λοβέρδου, της κυβερνήσεως του Γιώργου Παπανδρέου, με αρμόδιο υφυπουργό τότε για την ασφαλιστική μεταρρύθμιση τον κ. Γιώργο Κουτρουμάνη, της τελευταίας, δηλαδή, κυβερνήσεως του ΠΑΣΟΚ.

Τώρα, το πώς γίνεται να κατηγορεί σήμερα το ΠΑΣΟΚ τον κ. Τσακλόγλου, διότι επανέλαβε δημοσίως το τι προβλέπει ο νόμος του ΠΑΣΟΚ και αυτό μάλιστα να είναι και "η κρυφή αντικοινωνική ατζέντα της ΝΔ" τι να σας πω, εμένα πάντως με ξεπερνά.

Το ΠΑΣΟΚ έδωσε μεγάλη μάχη και πλήρωσε μεγάλο κόστος, για να μείνει η Ελλάδα στο ευρώ και θα το πω -για άλλη μία φορά- είναι κρίμα να προσπαθεί να μοιάζει στον πρώιμο αντιμνημονιακό ΣΥΡΙΖΑ, την ώρα, μάλιστα, που αυτός εξαφανίστηκε.

Επί της ουσίας, κανένα ζήτημα αναπροσαρμογής ορίων ηλικίας δεν υφίσταται σήμερα και έως το 2027. Τότε, οι αρμόδιοι υπουργοί θα αποφασίσουν το πώς και το εάν θα εφαρμοστεί η σχετική πρόβλεψη, εάν συντρέχουν τότε οι σχετικές προϋποθέσεις κλπ.

Ας αφήσουμε τον λαϊκισμό μακριά από το ασφαλιστικό μας σύστημα, τον πληρώσαμε πανάκριβα στο παρελθόν».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

