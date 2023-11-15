Ρεπορτάζ Μάκης Συνοδινός

Χειροπέδες σε 39χρονο Έλληνα ο οποίος τραβούσε φωτογραφίες και βίντεο στο στρατιωτικό αεροδρόμιο της 133 σμηναρχίας μάχης στο Καστέλι Κρήτης πέρασαν αστυνομικοί.

Σύμφωνα με αστυνομικές πηγές, ο 39χρονος ο οποίος κατηγορείται για κατασκοπεία έγινε αντιληπτός από τον υπεύθυνο ασφαλείας του αεροδρομίου ενώ κατά τον έλεγχο που έγινε στο κινητό του τηλέφωνο βρέθηκαν βίντεο και φωτογραφίες από εσωτερικούς χώρους της μονάδας.

Σύμφωνα με τις ίδιες πηγές ο δράστης είχε άδεια εισόδου στη στρατιωτική μονάδα καθώς ήταν οδηγός μπετονιέρας και εργαζόταν σε έργα που γίνονται στο στρατιωτικό αεροδρομίου.

