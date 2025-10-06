«Η απεργία πείνας συνεχίζεται...». Η Ζωή Κωνσταντοπούλου, μιλώντας εκ μέρους του Πάνου Ρούτσι, δήλωσε από το Σύνταγμα ότι η οικογένεια δεν έχει ενημερωθεί για το αν έχει γίνει δεκτό το αίτημα εκταφής του παιδιού που έχασε τη ζωή του στο δυστύχημα των Τεμπών και ότι η απεργία πείνας του πατέρα συνεχίζεται.

Κατά τις δηλώσεις που πραγματοποίησε η Ζωή Κωνσταντοπούλου, είχε δίπλα της τον Πάνο Ρούτσι, ο οποίος ωστόσο δεν προέβη σε κάποια δήλωση.

«Αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει και ούτε έχει διαταχθεί καμία ενέργεια επί των αιτημάτων που έχει κάνει η οικογένεια. Όλα τα αιτήματα που έχει κάνει η οικογένεια είτε έχουν απορριφθεί είτε εκκρεμούν, χωρίς να υπάρχει απάντηση. Δεν υπάρχει καμία θετική απάντηση σε κανένα αίτημά μας», δήλωσε η δικηγόρος και πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας.

Νωρίτερα, έγινε γνωστό ότι βρέθηκε φόρμουλα για να γίνει δεκτό το αίτημα του Πάνου Ρούτσι, για την εκταφή του γιου του και τη διενέργεια τοξικολογικών εξετάσεων.

Όπως έγινε επίσημα γνωστό, είχε κατατεθεί μήνυση κατά του ιατροδικαστή, η οποία είχε αρχειοθετηθεί. Η συγκεκριμένη μήνυση, με απόφαση της εισαγγελίας εφετών, ανασύρεται και στέλνεται στην εισαγγελία πρωτοδικών.

Οι δύο υποθέσεις συσχετίζονται, δηλαδή η παραγγελία της προϊσταμένης της εισαγγελίας πρωτοδικών με την παλιότερη μήνυση κατά των ιατροδικαστών, οπότε, με αυτόν τον τρόιπο, εγκρίνεται το αίτημα του Πάνου Ρούτσι για εκταφή και για τοξικολογικές εξετάσεις.

Επιπλέον, τις επόμενες ημέρες, μάλιστα, θα κληθούν όσοι συγγενείς επιθυμούν να υποβάλλουν αιτήματα εκταφείς και να γίνουν το τοξικολογικές.

